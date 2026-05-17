Modena, De Poli (UDC): “Vicinanza ai feriti e alla comunità modenese”

AgenPress. “Esprimo a nome dell’Udc vicinanza ai cittadini coinvolti nei gravi fatti avvenuti a Modena e ai feriti, ai quali rivolgo un sincero augurio di pronta guarigione.
Desidero inoltre esprimere solidarietà al sindaco Massimo Mezzetti, alla comunità modenese e ringraziare le forze dell’ordine e i cittadini intervenuti tempestivamente per fermare il responsabile e mettere in sicurezza l’area.
Si tratta di un episodio che ha colpito profondamente la città e che richiede il massimo accertamento da parte delle autorità competenti per chiarire dinamica e motivazioni di quanto accaduto”.
Lo dichiara il senatore e segretario nazionale Udc Antonio De Poli.