Modena, De Poli (UDC): “Vicinanza ai feriti e alla comunità modenese”

AgenPress. “Esprimo a nome dell’Udc vicinanza ai cittadini coinvolti nei gravi fatti avvenuti a Modena e ai feriti, ai quali rivolgo un sincero augurio di pronta guarigione.

Desidero inoltre esprimere solidarietà al sindaco Massimo Mezzetti, alla comunità modenese e ringraziare le forze dell’ordine e i cittadini intervenuti tempestivamente per fermare il responsabile e mettere in sicurezza l’area.

Si tratta di un episodio che ha colpito profondamente la città e che richiede il massimo accertamento da parte delle autorità competenti per chiarire dinamica e motivazioni di quanto accaduto”.

Lo dichiara il senatore e segretario nazionale Udc Antonio De Poli.