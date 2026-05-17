Modena. Salvini: “Salim El Koudri. Questo il nome del criminale di seconda generazione”

AgenPress. Salim El Koudri. Questo il nome del criminale “di seconda generazione” che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti.

Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Leggo che avrebbe agito con rancore perché “si sentiva bullizzato”… Follia. Non ci può essere nessuna giustificazione per un atto così infame

In attesa di ulteriori informazioni da parte delle Forze dell’Ordine, una cosa è certa: in troppe città italiane l’integrazione delle cosiddette “seconde generazioni” è fallita. Altro che “ius soli” o cittadinanze facili, bisogna proseguire con ancora più determinazione sulla strada di permessi di soggiorno revocabili in caso di reati gravi. Certe persone non sono assolutamente integrabili, inutile che per motivi ideologici qualcuno neghi la drammatica evidenza.

E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.