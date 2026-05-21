Festival del Lavoro 2026, Time Vision: “Il consulente diventa advisor di innovazione”

AI E PIATTAFORME NATIVE CAMBIANO IL MESTIERE

AgenPress. TIME VISION Group arriva al Festival del Lavoro 2026 — in programma dal 21 al 23 maggio al centro congressi La Nuvola di Roma — con un percorso alle spalle che ne definisce con chiarezza il profilo istituzionale e la traiettoria progettuale.

La Presidente Daniela Sabatino e il Direttore Generale Andrea Ricciardiello saranno tra i protagonisti dell’appuntamento annuale di riferimento per i professionisti del lavoro, portando una proposta che ridefinisce il perimetro stesso della consulenza aziendale nell’era dell’intelligenza artificiale. Il cammino che conduce al Festival ha tappe precise.

Il 21 aprile scorso, Daniela Sabatino è stata l’unica voce imprenditoriale invitata al convegno “Costituzione e Lavoro: L’Impresa del Futuro”, tenutosi presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati alla presenza del Vicepresidente della Camera On. Sergio Costa, del presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Walter Rizzetto, dell’ex Ministro del Lavoro Sen. Nunzia Catalfo e di un panel trasversale di parlamentari, storici e accademici, riuniti per riflettere sul futuro del lavoro italiano nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. In quella sede, con l’intervento “L’Impresa come Ecosistema di Valore: Oltre il Profitto, verso la Sostenibilità Esistenziale”, Sabatino aveva posto le fondamenta concettuali di un discorso che al Net Forum di Capri si è tradotto in proposta di sistema — la cabina di regia nazionale per la programmazione formativa territoriale — e che al Festival del Lavoro trova la sua dimensione più operativa: gli strumenti con cui tutto questo diventa consulenza concreta per le imprese. “Alla Camera ho detto che le aziende del futuro saranno ecosistemi di valore”, ha dichiarato Sabatino. “A Capri abbiamo discusso di come costruire la formazione a partire dai territori.

Al Festival del Lavoro facciamo il passo successivo: mostriamo come tutto questo si traduce in consulenza concreta, quotidiana, per le imprese che vogliono crescere senza perdere la bussola.” Il cuore della proposta è un modello in cui piattaforme native e strumenti di intelligenza artificiale lavorano in modo integrato per supportare ogni fase dell’operatività aziendale: dalla compliance normativa all’identificazione delle opportunità di finanziamento, dalla gestione del capitale umano alla progettazione della formazione su misura. “L’intelligenza artificiale non sostituisce il professionista del lavoro: lo amplifica, se lui sa come usarla”, ha spiegato la Presidente.

“Il consulente che usa questi strumenti diventa un architetto di crescita.” Sul piano operativo, è Andrea Ricciardiello, Direttore Generale di Time Vision, a illustrare l’architettura del modello. “Il mercato ci chiede professionisti che sappiano tenere insieme mondi che fino a ieri si parlavano poco: normativa del lavoro, intelligenza artificiale, politiche attive, incentivi all’assunzione, formazione finanziata”, ha dichiarato il Direttore Generale.

“Abbiamo costruito piattaforme che integrano queste dimensioni in un’unica operatività. Al Festival del Lavoro racconteremo come funziona nel concreto e perché questo cambia il rapporto tra il consulente e l’impresa.” Ricciardiello ne sottolinea la dimensione culturale prima ancora che tecnologica: “Le piattaforme native che abbiamo sviluppato non servono ad automatizzare: servono a liberare il professionista dal peso degli adempimenti ripetitivi per restituirgli il tempo e la lucidità necessari per fare vera consulenza.

Quello che portiamo al Festival è un modello già operativo, già testato, già capace di produrre risultati misurabili.” E aggiunge: “Quando un consulente entra in un’azienda con una visione completa — sa quali bandi sono attivi, quali incentivi all’assunzione sono accessibili, quali percorsi formativi finanziati sono coerenti con il piano di sviluppo — quell’azienda smette di navigare a vista. Diventa un sistema.”