Trasportava nel corpo 101 ovuli di sostanza stupefacente. Arrestato un uomo all’aeroporto di Alghero

AgenPress. I militari della Compagnia di Alghero hanno individuato, presso l’aeroporto “Riviera del Corallo”, un uomo di nazionalità nigeriana in possesso di oltre un chilo di sostanze stupefacenti.
L’uomo, appena sbarcato da un volo proveniente da Milano, è stato fermato per un controllo nella sala arrivi dell’aeroporto, dopo aver mostrato evidenti segni di nervosismo alla vista delle unità cinofile del Corpo.
Nonostante l’esito negativo del controllo, le risposte evasive e discordanti fornite ai militari spingevano gli stessi, di comune accordo con il Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Sassari, a sottoporre il soggetto ad accertamenti più approfonditi in ospedale, al fine di scongiurare la presenza di sostanze stupefacenti trasportate all’interno del corpo.
I successivi esami clinico-diagnostici consentivano infatti di individuare 101 ovuli ingeriti dall’uomo, poi risultati contenere, complessivamente, 1,2 chilogrammi tra cocaina ed eroina.
L’uomo è stato quindi tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, condotto presso il carcere di Bancali.