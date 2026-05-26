Ferrari presenta la sua prima auto elettrica a cinque posti, con un prezzo di 550.000 euro

AgenPress. Ferrari ha presentato la sua prima auto completamente elettrica, segnando una svolta cruciale per la casa automobilistica di lusso, mentre concorrenti come Porsche e Lamborghini ridimensionano le proprie ambizioni nel settore dei veicoli elettrici.

La Luce, berlina a quattro porte è stata sviluppata con l’aiuto dell’ex responsabile del design di Apple, Jony Ive, e del suo collettivo LoveFrom, ed è la prima Ferrari a cinque posti.

Ferrari punta a conquistare le famiglie benestanti, offrendo loro sedili confortevoli, tecnologia all’avanguardia e un bagagliaio da 600 litri. Le consegne della tanto attesa Luce, il cui prezzo è di 550.000 euro dovrebbero iniziare nel quarto trimestre del 2026.

“È il risultato di cinque anni di lavoro”, ha dichiarato l’amministratore delegato Benedetto Vigna. Ferrari ha dichiarato che la Luce ha un’autonomia di oltre 500 chilometri.