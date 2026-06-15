“Quid est Veritas?”: quando la politica incontra la verità. Tra scienza, fede e responsabilità civile”

AgenPress. Domenica 28 giugno 2026 alle ore 18:00, nella Sala Comunale di Guardavalle in Via R. Salerno, 1, l’Unione Cristiana – Regione Calabria organizza la presentazione del volume “Quid est Veritas? – L’eterna ricerca della verità”, scritto dal Sen. Prof. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò insieme al Dott. Bruno Volpe.

Evento ad ingresso libero, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Guardavalle. Un’occasione di riflessione alta su verità, coscienza, responsabilità civile e sul ruolo delle istituzioni nell’era della “post-verità”.

Il libro: un cammino, non un punto d’arrivo

Come già sottolineato nei precedenti comunicati dell’Unione Cristiana, l’opera non è un trattato accademico chiuso, ma un percorso. “La verità non è un punto d’arrivo, ma un cammino che chiede coraggio e lucidità”.

Un cammino che intreccia fisica moderna e medicina integrata, filosofia e Scrittura, scienza e coscienza. Perché la verità non si impone con la forza o con il consenso: si cerca con umiltà. E la politica, se smarrisce questo riferimento, si riduce a gestione tecnica del potere.

La verità e il destino dell’uomo: dal Vangelo al Purgatorio

Il titolo rimanda al dialogo tra Cristo e Pilato. Ma la ricerca della verità, come ricordato dal Sen. Scilipoti Isgrò nella presentazione romana del 23 aprile 2026, non si ferma alla dimensione terrena. Riguarda il destino eterno dell’uomo.

“Il Purgatorio non è un’invenzione umana, ma un’espressione della misericordia di Dio” – ha affermato il Senatore. “È lo stato in cui le anime, morte in grazia di Dio ma non ancora pienamente purificate, completano il cammino per accedere alla visione beatifica. Parlarne oggi significa restituire senso alla vita e speranza alla morte”.

La Scrittura ne pone le basi: Giuda Maccabeo che “offre il sacrificio espiatorio per i morti” 2Mac 12,45-46; San Paolo che parla dell’opera “vagliata come dal fuoco” 1Cor 3,13-15; Gesù stesso che ricorda il peccato non perdonato “né in questo secolo né nel futuro” Mt 12,32. Il Catechismo insegna che “coloro che muoiono nella grazia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sono certi della salvezza eterna, ma vengono sottoposti ad una purificazione” .

“Riaffermare la verità del Purgatorio, in un tempo segnato dal materialismo e dall’oblio dell’aldilà, significa restituire all’uomo la consapevolezza del suo destino eterno – ha concluso Scilipoti Isgrò. Non siamo fatti per il nulla, ma per la luce di Dio”.

È lo stesso filo che lega il libro: se la verità è cammino, anche l’uomo è cammino verso Dio. E la politica, la medicina, la scienza sono chiamate a servire questo cammino, non a negarlo.

I relatori: scienza, cultura e istituzioni a confronto

Ad introdurre e moderare l’incontro sarà Nadia Morgione, Coordinatrice Unione Cristiana – Regione Calabria.

Interverranno:

Prof. Dott. Giuseppe Ventra, Coordinatore Comitato Scientifico Lions Club

Elena Chugonova, Ambasciatrice Associazione Culturale William Shakespeare

Dott. Alessio Pireddu, Vice-Presidente Unione Cristiana

Sen. Prof. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò, autore del libro

Il Senatore, medico-ricercatore e parlamentare, porterà la sua testimonianza: “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” Gv 8, 32. Una libertà che per la politica significa scelte legislative coraggiose, trasparenti, ancorate al bene comune e non all’ideologia del momento.

Guardavalle: terra di identità e di dialogo

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Unione Cristiana in Calabria per ricostruire il dialogo tra istituzioni, cultura e cittadini. Guardavalle, con la sua storia e identità, diventa luogo dove la domanda di Pilato torna attuale: non per restare senza risposta, ma per riaprire il confronto tra fede, ragione e responsabilità pubblica.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero fino a esaurimento posti.