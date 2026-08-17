Femminicidio-suicidio nel Veneziano: Tania Terrin uccisa dall’ex compagno, poi il suicidio

AgenPress. Camponogara e Dolo, nel Veneziano, sono al centro di un drammatico caso di femminicidio-suicidio. Tania Terrin, 39 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Camponogara. Poco dopo, a Dolo, è stato rinvenuto morto Dino Keber, 43 anni, suo ex compagno. L’ipotesi investigativa è che l’uomo abbia ucciso la donna prima di tornare a casa e togliersi la vita.

La scoperta dei due cadaveri è avvenuta nella tarda serata di domenica 16 agosto. Terrin è stata trovata nella propria abitazione, dove viveva da sola. La porta non presentava segni di effrazione. Il corpo di Keber è stato invece rinvenuto nella sua abitazione di Dolo, dove l’uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi.

Secondo le prime ricostruzioni, il delitto della donna potrebbe essere avvenuto nella serata di Ferragosto. L’ipotesi al momento è quella di una morte per soffocamento o strangolamento, ma saranno gli accertamenti medico-legali e l’autopsia a stabilire con precisione le cause e l’ora del decesso. Gli investigatori mantengono il riserbo sulla dinamica mentre i carabinieri di Camponogara e il reparto investigativo stanno ricostruendo le ultime ore della coppia.

Nella vicenda emerge anche un precedente particolarmente significativo. Dopo la fine della relazione, Tania Terrin aveva denunciato Keber ai carabinieri. Secondo quanto riferito dalle fonti investigative, nell’aprile scorso l’uomo avrebbe già tentato di strangolarla. La donna aveva presentato una querela accompagnata da un certificato medico.

A giugno il Questore di Venezia aveva emesso nei confronti di Keber un ammonimento ufficiale. Nonostante i provvedimenti adottati, la situazione è successivamente precipitata fino al tragico epilogo di Ferragosto.

La madre di Tania, preoccupata perché la figlia non rispondeva al telefono, avrebbe contattato i carabinieri. È così che gli investigatori sono arrivati nell’abitazione di Camponogara, dove hanno trovato il corpo della 39enne.

Le indagini dovranno ora chiarire con esattezza la sequenza degli eventi, gli eventuali contatti tra i due e l’orario della morte. Al momento, la ricostruzione del femminicidio-suicidio resta un’ipotesi investigativa in attesa degli accertamenti definitivi dell’autorità giudiziaria.