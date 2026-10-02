Via dei Fori Imperiali diventerà uno dei punti più riconoscibili della Roma del futuro. Gualtieri: “Il grosso sarà pronto entro marzo 2027”

AgenPress. Il cuore archeologico di Roma si prepara a cambiare volto. Via dei Fori Imperiali sarà interessata da un nuovo assetto destinato a modificare profondamente la mobilità e la fruizione di uno dei luoghi più iconici della Capitale, con più spazio per pedoni e biciclette e una nuova concezione della strada come grande boulevard urbano.

L’intervento punta a rendere l’area dei Fori sempre più accessibile e vivibile, riducendo il peso del traffico e valorizzando il rapporto tra lo spazio pubblico e il patrimonio archeologico. La trasformazione riguarda uno dei principali assi del centro storico romano e si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area archeologica centrale.

A fare il punto sui tempi è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo cui «il grosso sarà pronto entro marzo 2027». La scadenza indica quindi la primavera del 2027 come momento centrale per vedere concretamente una parte significativa della nuova configurazione.

Il progetto prevede una maggiore centralità della mobilità dolce. Pedoni e ciclisti avranno più spazio, mentre la strada sarà progressivamente reinterpretata non soltanto come asse di attraversamento, ma come elemento di connessione tra i grandi monumenti e gli spazi archeologici che caratterizzano questa parte della città.

La trasformazione di Via dei Fori Imperiali si inserisce così nel processo di cambiamento del centro di Roma, dove la tutela del patrimonio storico si intreccia con l’esigenza di ripensare la mobilità e gli spazi pubblici. L’obiettivo è creare un percorso più fruibile per chi vive la città e per i milioni di visitatori che ogni anno attraversano l’area dei Fori.

Il nuovo boulevard diventerà dunque uno dei punti più riconoscibili della Roma del futuro: un asse urbano nel quale archeologia, pedonalità e ciclabilità saranno sempre più integrate. Per vedere completata la parte principale dell’intervento bisognerà attendere il 2027, ma il cambiamento è destinato a incidere già nei prossimi mesi sul volto del centro storico.