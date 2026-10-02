Clemente Mastella: “Il mio 0,7% farebbe vincere il centrosinistra”

AgenPress. “Ho visto i sondaggi, oggi sono entrato anch’io, con lo 0,7% che diventa determinante per come è la situazione. Si vincerà di poco, pochissimo: anche lo 0,1% va recuperato”.
Lo ha dichiarato Clemente Mastella, segretario nazionale di NdC e sindaco di Benevento, intervenendo oggi a “Italia No Limits”, condotto da Roberto Poletti su Giornale Radio.
“Il mio 0,7% consente al centrosinistra di vincere ma può consegnare anche al centrodestra l’eventuale possibilità di vittoria. Un po’ in questo caso ritorna a essere un ago della bilancia, anche se con numeri un po’ più limitati rispetto a prima”, ha aggiunto Mastella.