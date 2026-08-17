Trump afferma che l’Iran dovrebbe arrendersi e minaccia di bombardare l’Oman

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che l’Iran dovrebbe arrendersi per porre fine a una guerra con gli Stati Uniti , mentre i colloqui tra i due Paesi rimangono in una fase di stallo.

“Dovrebbero alzare bandiera bianca e arrendersi”, ha detto Trump a un giornalista durante un’intervista telefonica.

Un accordo provvisorio raggiunto a giugno prevedeva la “cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti”, ma si è rapidamente dissolto, con Trump che lo ha dichiarato “finito” il 7 luglio e il ministero degli Esteri iraniano che lo ha dichiarato “sospeso” una settimana dopo.

In base a quel memorandum d’intesa, l’Iran e gli Stati Uniti si sono impegnati a negoziare un accordo definitivo – che includesse questioni più ampie come il destino del programma nucleare iraniano – entro un massimo di 60 giorni, prorogabile di comune accordo. Oggi ricorrono 60 giorni dalla firma del memorandum d’intesa. Parallelamente, l’Oman e l’Iran hanno avviato colloqui per cercare di raggiungere un accordo sul ripristino della navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz, che prima degli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, iniziati alla fine di febbraio, trasportava il 20% delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto. “Se l’Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà”, ha detto Trump.