Trump afferma che l’Iran dovrebbe arrendersi e minaccia di bombardare l’Oman

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che l’Iran dovrebbe arrendersi per porre fine a una guerra con gli Stati Uniti , mentre i colloqui tra i due Paesi rimangono in una fase di stallo.
“Dovrebbero alzare bandiera bianca e arrendersi”, ha detto Trump a un giornalista durante un’intervista telefonica.
Un accordo provvisorio raggiunto a giugno prevedeva la “cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti”, ma si è rapidamente dissolto, con Trump che lo ha dichiarato “finito” il 7 luglio e il ministero degli Esteri iraniano che lo ha dichiarato “sospeso” una settimana dopo.
In base a quel memorandum d’intesa, l’Iran e gli Stati Uniti si sono impegnati a negoziare un accordo definitivo – che includesse questioni più ampie come il destino del programma nucleare iraniano – entro un massimo di 60 giorni, prorogabile di comune accordo. Oggi ricorrono 60 giorni dalla firma del memorandum d’intesa.
Parallelamente, l’Oman e l’Iran hanno avviato colloqui per cercare di raggiungere un accordo sul ripristino della navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz, che prima degli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, iniziati alla fine di febbraio, trasportava il 20% delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto.
“Se l’Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà”, ha detto Trump.
La disputa sul controllo dello Stretto di Hormuz ha fatto impennare i prezzi del carburante e ha esercitato pressioni su Trump affinché ponga fine a una guerra impopolare in patria, in vista delle elezioni di medio termine di novembre che decideranno il controllo del Congresso degli Stati Uniti.
Trump ha dichiarato che le elezioni di metà mandato non stavano influenzando la sua strategia sull’Iran.
“Gli esami di metà semestre non hanno nulla a che fare con il mio modo di pensare”, ha detto.
Oggi, Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social: “L’obiettivo numero uno è, e sarà sempre, che l’Iran non possa avere, in alcun modo, forma o maniera, un’arma nucleare”, ribadendo una delle motivazioni addotte per giustificare la guerra.