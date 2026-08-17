Yael Trepy, giovane attaccante del Cagliari, rischia di annegare in piscina. Ricoverato in terapia intensiva

AgenPress. Ore di grande apprensione per Yael Trepy, giovane attaccante del Cagliari. Il calciatore francese, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa in Costa Smeralda.

L’incidente è avvenuto domenica 16 agosto, intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione, Trepy sarebbe finito nella parte più profonda della piscina e avrebbe avuto difficoltà a riemergere. Il giocatore, secondo quanto riportato da diverse fonti, non saprebbe nuotare. È stato soccorso e tirato fuori dall’acqua, ma le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento del 118.

Dopo essere stato intubato, l’attaccante è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, una Tac toracica avrebbe evidenziato una significativa presenza di liquido nei polmoni, con conseguenti difficoltà nello scambio di ossigeno. Trepy è mantenuto in coma farmacologico e sottoposto a costante monitoraggio medico.

Il Cagliari ha confermato il ricovero del proprio attaccante con una nota ufficiale, spiegando di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del giocatore. Il club segue da vicino l’evoluzione delle sue condizioni e ha chiesto il massimo rispetto della privacy della famiglia.

La notizia arriva pochi giorni dopo l’ultima apparizione in campo di Trepy. Venerdì 14 agosto il classe 2006 era infatti partito titolare nella gara di Coppa Italia vinta dal Cagliari contro l’Arezzo.

Nato in Francia nel 2006, Trepy è cresciuto calcisticamente nell’US Créteil-Lusitanos prima di trasferirsi al Cagliari. Con la Primavera rossoblù si è messo in evidenza fino a conquistare spazio con la prima squadra.

La scorsa stagione ha fatto il suo esordio in Serie A con il Cagliari, riuscendo anche a trovare il gol al debutto contro la Cremonese: una rete arrivata nel finale e valsa il pareggio per 2-2.

Ora il mondo rossoblù si stringe attorno al giovane attaccante. Le prossime ore saranno importanti per capire l’evoluzione del suo quadro clinico, mentre il Cagliari e la famiglia attendono con apprensione nuovi aggiornamenti dall’ospedale di Sassari.