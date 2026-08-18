Femminicidio. Donna uccisa a coltellate a Colleferro

AgenPress. Colleferro, provincia di Roma – Una donna di 50 anni, di origine polacca, è stata uccisa a coltellate nel pomeriggio di oggi 18 agosto all’interno della sua abitazione in via Cristoforo Colombo, a Colleferro. Per l’omicidio è stato fermato il marito, un uomo di 69 anni di origine tunisina. La Procura di Velletri procede per femminicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’appartamento e davanti a uno dei cinque figli della coppia, il più piccolo. Una circostanza che rende ancora più drammatica una vicenda sulla quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando una figlia della donna è rientrata nell’abitazione e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Colleferro e i soccorritori.

La donna era gravemente ferita. I sanitari hanno tentato di rianimarla, ma ogni intervento si è rivelato inutile: è morta sul posto a causa delle ferite riportate.

Gli investigatori hanno individuato fin dalle prime fasi il marito come presunto responsabile dell’aggressione. L’uomo è stato fermato dalla polizia nelle vicinanze dell’abitazione e accompagnato negli uffici del commissariato di Colleferro.

Secondo quanto riferito da alcune fonti, durante l’interrogatorio il 69enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La sua posizione resta comunque al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e il movente del delitto.

Particolarmente sconvolgente è il fatto che l’aggressione, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuta davanti a uno dei figli della coppia. La famiglia ha cinque figli e gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile per comprendere cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’omicidio.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contesto familiare e sulle eventuali tensioni che avrebbero preceduto l’aggressione. Saranno le indagini della polizia e della Procura di Velletri a chiarire ogni aspetto della vicenda.

Il caso è stato qualificato dalla Procura come femminicidio. La morte della 50enne si inserisce in una sequenza di gravi episodi di violenza contro le donne registrati negli ultimi giorni in Italia.