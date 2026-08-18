L’attaccante francese del Cagliari si è risvegliato dal coma farmacologico, non presenta deficit neurologici

AgenPress. Buone notizie per Yael Trepy. L’attaccante francese del Cagliari, 20 anni, si è risvegliato dal coma farmacologico dopo il grave incidente in piscina avvenuto domenica 16 agosto in una villa di Baja Sardinia, in Costa Smeralda. Il giovane calciatore è vigile e collaborante e, soprattutto, non presenta deficit neurologici.

Trepy è stato inoltre estubato e respira autonomamente. Le sue condizioni sono considerate stabili, anche se il giocatore resta ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove viene sottoposto a monitoraggio respiratorio. La permanenza nel reparto è legata alla necessità di seguire con attenzione l’evoluzione delle sue condizioni dopo il principio di annegamento.

L’incidente si era verificato nel pomeriggio di domenica, durante alcuni giorni di riposo concessi dal Cagliari dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Arezzo. Trepy si trovava in una villa nella zona di Baja Sardinia insieme ad amici e compagni di squadra.

Secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa, il giocatore sarebbe finito nella parte più profonda della piscina e avrebbe avuto difficoltà a rimanere a galla. Le circostanze esatte dell’accaduto restano comunque da chiarire. Dopo essere stato recuperato dall’acqua, le sue condizioni erano apparse subito molto serie e si era reso necessario l’intervento dei soccorritori e il trasferimento in elicottero all’ospedale di Sassari.

In ospedale Trepy era stato intubato e mantenuto in coma farmacologico. La situazione iniziale aveva destato forte preoccupazione anche a causa della presenza di acqua nei polmoni e delle conseguenti difficoltà respiratorie.

A circa due giorni dall’incidente è arrivata la svolta positiva. Il risveglio dal coma farmacologico e l’assenza di deficit neurologici rappresentano gli elementi più incoraggianti emersi dall’ultimo aggiornamento medico. Trepy ha risposto agli stimoli ed è stato descritto come vigile e collaborante.

La notizia è stata accolta con sollievo dal Cagliari e dall’ambiente rossoblù. Il presidente Tommaso Giulini ha commentato con soddisfazione l’evoluzione delle condizioni del giovane attaccante, mentre l’allenatore Fabio Pisacane gli ha dedicato un messaggio: “Combatti Yael”.

Resta comunque prudenza: Trepy è ancora in Terapia intensiva e i medici continueranno a monitorare soprattutto la situazione respiratoria. Dopo le ore di grande apprensione seguite all’incidente, però, il quadro è finalmente in miglioramento e il risveglio senza deficit neurologici rappresenta una notizia fortemente positiva.