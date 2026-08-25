Gli Stati Uniti rimuovono la Siria dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver rimosso la Siria dalla lista degli stati sponsor del terrorismo, in cui il paese era incluso da 47 anni, eliminando così “gli ultimi grandi ostacoli” agli investimenti privati ​​nel paese e alla sua reintegrazione nell’economia globale.

L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha annunciato all’inizio di luglio l’intenzione di rimuovere la Siria da questa lista, a meno di due anni dal rovesciamento del presidente Bashar al-Assad da parte di un’alleanza jihadista nel dicembre 2024.

Inoltre, gli Stati Uniti hanno rimosso l’organizzazione Hayat Tahrir al-Sham, precedentemente nota come Fronte al-Nusra, e il suo leader, l’attuale presidente della Siria Ahmad al-Sarrah, dalla lista delle principali organizzazioni ed entità designate come terroristiche (Specially Designated Global Terrorist).

Un tempo propaggine di al-Qaeda in Siria, il Fronte al-Nusra ha annunciato nel 2016 la recisione dei legami con tale organizzazione, cambiando nome in Hayat Tahrir al-Sham.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che la decisione degli Stati Uniti offre ai siriani “una via verso la prosperità”.

Il provvedimento “rimuove gli ultimi grandi ostacoli agli investimenti del settore privato in Siria e favorisce la ripresa economica del Paese, nonché la sua reintegrazione nell’economia globale”, ha affermato in una dichiarazione.

“Le decisioni prese oggi faciliteranno ulteriori investimenti in Siria per promuovere la stabilità politica ed economica”, ha dichiarato il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessant.

Tom Barrack, inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, ha accolto con favore l’iniziativa X definendola “un nuovo passo decisivo nello straordinario percorso della Siria dall’isolamento alla cooperazione, e da fonte di terrorismo a partner impegnato nella lotta globale contro di esso”.

Da parte sua, il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani ha descritto la decisione degli Stati Uniti come un “passo storico”, affermando che essa riflette “l’impegno del nuovo Stato siriano per la pace e la sicurezza internazionale”.

Il ministro delle Finanze siriano Mohamed Barnier ha definito la mossa un “grande e storico successo per la diplomazia siriana”. Ha inoltre affermato che la decisione degli Stati Uniti apre “un percorso importante e a lungo atteso per rafforzare l’integrazione della Siria nel sistema economico e finanziario globale, attrarre investimenti e tecnologie moderne e sostenere le prospettive di sviluppo”.

Dal 2025, molti paesi occidentali hanno gradualmente revocato le sanzioni contro la Siria, tra cui il Canada e il Regno Unito. L’UE le ha revocate nel maggio 2025.

Attualmente, tre paesi rimangono nella lista statunitense dei paesi che sostengono il terrorismo: Cuba, Corea del Nord e Iran.