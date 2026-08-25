AgenPress. Il primo ministro britannico Andy Burnham e altri leader europei intendono fare pressioni sul presidente statunitense Donald Trump il mese prossimo affinché l’Ucraina abbia accesso alle scorte statunitensi di missili Patriot.

La Russia ha sfruttato la carenza di capacità di difesa aerea dell’Ucraina contro i missili balistici russi, bombardando le città ucraine con intensi e frequenti attacchi. Crescono inoltre le preoccupazioni riguardo alle scorte di missili intercettori di Kiev, in vista di un altro inverno che si preannuncia rigido.

“Non vedo l’ora di andare a New York a settembre”, ha detto Burnham, riferendosi alla sua prossima visita per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Non ho ancora confermato tutti i dettagli, ma è probabile che andrò, soprattutto dopo la discussione di oggi.”

“Partendo oggi, ho le idee piuttosto chiare su cosa devo fare nelle prossime settimane”, ha detto Burnham riferendosi alle attività di lobbying pianificate, aggiungendo di credere che la carenza di missili antiaerei dell’Ucraina sia “risolvibile”.

Burnham ha rilasciato queste dichiarazioni durante la sua prima visita a Kiev, il 24 agosto, in occasione della Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina. Anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente moldava Maia Sandu, il primo ministro del Lussemburgo Luc Frieden, il presidente estone Alar Karis e altri leader nordici e baltici hanno visitato la capitale ucraina.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha ripetutamente sollecitato i partner dell’Ucraina a concedere licenze che consentano la produzione di armi occidentali in Ucraina, compresi i sistemi di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense.

L’Ucraina non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a produrre internamente i sistemi Patriot, sebbene Zelensky abbia affermato a giugno che l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump intendeva valutare la possibilità di concedere in licenza la produzione ad aziende della difesa americane.

Le autorità ucraine hanno espresso la speranza che i missili balistici Fire Point di produzione nazionale, incluso un missile antibalistico simile al sistema Patriot statunitense , possano essere operativi entro 2-3 mesi.