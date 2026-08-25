La Rai “rimuove Ranucci da Report”: oggi forse la decisione sul futuro del conduttore

AgenPress. Forse già oggi l’annuncio ufficiale. A Sigfrido Ranucci potrebbero essere proposti tre incarichi alternativi all’interno della Rai, mentre l’azienda si prepara a decidere anche il nuovo volto di Report.

Il futuro di Sigfrido Ranucci in Rai sembra ormai vicino a una svolta. Secondo quanto riportato oggi da la Repubblica, la decisione sarebbe stata presa: il giornalista dovrebbe lasciare la conduzione di Report, il programma d’inchiesta di Rai 3 che guida dal 2017. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

La questione centrale, a questo punto, non sarebbe tanto se Ranucci resterà in Rai, quanto quale sarà il suo nuovo incarico. L’azienda starebbe infatti valutando tre possibili destinazioni alternative, con l’obiettivo di mantenere il giornalista all’interno di Viale Mazzini. Tra le ipotesi circolate c’è anche un ruolo legato alla scuola di giornalismo.

La giornata di oggi potrebbe essere decisiva. I vertici dell’azienda dovrebbero riunirsi per esaminare il dossier relativo al futuro professionale di Ranucci e arrivare a una soluzione. Secondo le ricostruzioni pubblicate nelle ultime ore, al tavolo ci sarebbero i vertici aziendali e i responsabili delle strutture interessate.

Il confronto arriva dopo il lavoro del Comitato etico Rai, chiamato a esaminare la situazione che si è sviluppata attorno al giornalista. La scelta finale dovrà quindi definire contemporaneamente il destino di Ranucci e il nuovo assetto di Report.

La Rai, attraverso il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini, avrebbe comunque intenzione di evitare uno strappo nella continuità editoriale del programma. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di garantire a Report una prosecuzione nel solco della sua tradizione, anche con un nuovo conduttore.

Parallelamente alla decisione sul giornalista, Rai starebbe valutando una rosa di possibili sostituti. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane c’è quello di Federico Ruffo, giornalista già legato alla Rai e in passato collaboratore proprio di Report.

La scelta del nuovo conduttore potrebbe dunque accompagnare quella relativa alla ricollocazione di Ranucci. Una soluzione che consentirebbe all’azienda di chiudere una fase particolarmente delicata senza interrompere il programma d’inchiesta di Rai 3.

La vicenda arriva in un momento particolarmente complesso per il giornalista. Ranucci è stato al centro dell’attenzione anche per l’inchiesta giudiziaria sull’attentato contro di lui, dopo che Valter Lavitola è stato indicato come mandante dell’azione. La vicenda giudiziaria e quella professionale sono rimaste così intrecciate nel dibattito pubblico delle ultime settimane.

Ranucci, dal canto suo, ha respinto quella che considera una pressione politica e ha parlato pubblicamente di una vera e propria «gogna politica». Il caso ha provocato reazioni anche nel mondo politico, con le opposizioni che hanno contestato l’ipotesi di un suo allontanamento dalla conduzione di Report.

Il punto, dunque, è capire quale sarà la nuova destinazione. L’ipotesi di una permanenza in Rai appare al momento concreta: invece di un’uscita dall’azienda, a Ranucci potrebbero essere offerte tre diverse soluzioni professionali.

Tra le possibilità indicate c’è quella di un incarico nella formazione e nella scuola di giornalismo. Altre ipotesi riguarderebbero strutture dell’informazione Rai, con la possibilità di un ruolo tra Rai 3 e RaiNews.

Resta però da capire quale proposta verrà formalizzata e, soprattutto, quale sarà la risposta del giornalista.

La giornata di oggi potrebbe quindi segnare la fine di un’epoca per Report. Ranucci ha raccolto l’eredità di Milena Gabanelli alla guida del programma e ne è diventato negli anni il volto più riconoscibile.

Ora la Rai sembra intenzionata ad aprire una nuova fase: un nuovo conduttore per Report e un nuovo incarico per Ranucci.

Se l’annuncio arriverà davvero nelle prossime ore, si aprirà immediatamente il secondo capitolo della vicenda: capire se il giornalista accetterà la nuova destinazione proposta dall’azienda e quale sarà il suo ruolo nella Rai del futuro.

Per ora, dunque, la certezza è soprattutto una: il destino di Ranucci a Report sembra segnato, mentre il suo futuro professionale in Rai è ancora da definire.