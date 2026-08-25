AgenPress. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha dichiarato al parlamento che avvierà presto la procedura di adesione all’Unione Europea, nell’ottica di un ulteriore allontanamento del Paese dalla Russia.

“Potremmo avviare questo processo a breve, soprattutto alla luce delle urgenti richieste dei nostri partner dell’UEE”, ha dichiarato Pashinyan all’Assemblea nazionale armena, aggiungendo che il Paese terrà un referendum sulla sua potenziale adesione una volta avviato il processo di adesione all’UE.

Nell’aprile del 2025, il presidente armeno Vahagn Khachaturyan ha firmato una legge per avviare formalmente il processo di adesione dell’Armenia all’Unione Europea. Sebbene la legge non prevedesse una tempistica per l’adesione, la sua approvazione simbolica ha rappresentato le “aspirazioni dei cittadini”.

Il governo di Pashinyan ha progressivamente allontanato l’Armenia dalla Russia, suo tradizionale alleato, cercando di stringere legami più stretti con l’Occidente. Sebbene la Russia vanti una partnership militare ed economica di lunga data con l’Armenia, i rapporti, già tesi, si sono deteriorati da quando Mosca non è riuscita a proteggere l’Armenia dall’Azerbaigian durante la crisi del Nagorno-Karabakh nel 2024.

Il Cremlino non ha accolto favorevolmente questo allontanamento, con Putin che ha minacciato uno “scenario ucraino” per l’Armenia se continuerà a stringere legami con l’UE. La Russia ha già richiamato il suo ambasciatore e ha minacciato di annullare un accordo del 2013 che garantiva l’esportazione in esenzione da dazi di gas naturale e prodotti petroliferi verso l’Armenia.

Negli ultimi anni, l’Armenia si è rivolta all’Occidente per stringere nuove partnership, firmando accordi di partenariato strategico con il Regno Unito e la Francia.

All’inizio di questo mese, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che i rapporti con l’Armenia stanno diventando “ancora più costruttivi” in seguito a una discussione sulle aree di ulteriore cooperazione tra i due Paesi.

Nonostante le accuse di ingerenza mosse da Mosca nelle elezioni armene, il Partito del Contratto Civile di Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di giugno, sconfiggendo diverse forze filorusse.