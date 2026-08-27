Consiglio dei Ministri del 26 agosto. Ecco i provvedimenti adottati

AgenPress. Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 26 agosto 2026, alle ore 18.11 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.

PREZZI DEI CARBURANTI

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.

In considerazione del perdurare dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il provvedimento proroga, dal 27 agosto al 5 settembre 2026, la riduzione già in vigore di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio usato come carburante, tramite una riduzione dell’aliquota di accisa di 14 centesimi e dell’IVA di ulteriori 3 centesimi. Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.

È inoltre prorogato per lo stesso periodo il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese di autotrasporto.

Alla copertura si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica delle modalità di versamento delle ritenute sugli utili dei gruppi di maggiori dimensioni operanti nel settore energetico.

IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.

Il provvedimento interviene sulla periodicità delle garanzie finanziarie prestate a presidio delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche interne agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale soggetti a procedure di vendita, per corrispondere all’esigenza di preservare la funzionalità degli impianti, nelle more della vendita stessa, nel rispetto delle norme ambientali.

GRANDI EVENTI SPORTIVI

Il Consiglio dei Ministri è stato sentito, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ai fini dell’adozione, da parte del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del decreto di approvazione della proposta di candidatura della Federazione Italiana di Atletica Leggera a ospitare nella città di Roma i Campionati del Mondo di atletica leggera.

FABBISOGNI STANDARD

1. Nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane per il 2026, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare)

2. Nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia, a metodologia invariata, per i fabbisogni dei comuni per il 2026 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due provvedimenti in materia di fabbisogni standard degli enti locali delle regioni a statuto ordinario per il 2026, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il primo determina i fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane, con la revisione della relativa metodologia; il secondo aggiorna, a metodologia invariata, i fabbisogni standard dei comuni.