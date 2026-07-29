Legge di bilancio, su Repubblica ricostruzione infondata frasi Ministro

AgenPress. Con riferimento all’articolo di Repubblica dal titolo “Schillaci vede Giorgetti. Per la sanità 5 miliardi o andiamo a sbattere”, si precisa che fra il Ministro della Salute Orazio Schillaci e il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti c’è stato confronto costruttivo e cordiale sulla prossima legge di bilancio.

Il Ministro Schillaci ha certamente chiesto risorse per la sanità, così come già riportato da diversi organi di stampa e come da lui stesso annunciato nei giorni scorsi. Il Ministro, però, non ha mai pronunciato le frasi virgolettate che sono frutto di una ricostruzione priva di fondamento.