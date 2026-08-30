Carburanti, FAPI: “Prezzi alle stelle, a rischio la tenuta sociale del Paese”

AgenPress. «L’aumento incontrollato dei prezzi dei carburanti rischia di compromettere la tenuta sociale ed economica del Paese. Famiglie, piccole imprese e, in particolare, lavoratori autonomi e partite IVA potrebbero non riuscire a sostenere i costi già a partire da settembre».

Lo afferma Gino Sciotto, presidente nazionale della FAPI.

«Si sta sottovalutando l’impatto del caro carburante sull’economia reale. L’aumento dei costi di trasporto si trasferisce inevitabilmente sui beni di prima necessità, riduce il potere d’acquisto delle famiglie e mette in difficoltà migliaia di attività produttive. Con i prezzi alle stelle, i consumi crollano e il sistema economico rischia di entrare in una spirale pericolosa».

«Occorre intervenire immediatamente con misure concrete: riduzione della pressione fiscale sui carburanti, crediti d’imposta per autonomi e piccole imprese e sostegni mirati alle famiglie maggiormente esposte. Non possiamo attendere che l’emergenza economica si trasformi in emergenza sociale», conclude Sciotto.