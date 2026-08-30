Di Battista, il primo messaggio sui social dopo il ricovero a Cuba: “Ce la metterò tutta per tornare presto”

AgenPress. «Ce la metterò tutta per tornare presto». Sono le parole con cui Alessandro Di Battista ha rotto il silenzio sui social dopo il malore che lo ha colpito a Cuba e il successivo ricovero in ospedale. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti nelle ultime ore.

Il breve messaggio, affidato a un commento, rappresenta il primo intervento pubblico di Di Battista dopo la notizia del ricovero e arriva in un momento di forte apprensione per le sue condizioni. La risposta, pur molto breve, testimonia la volontà dell’ex parlamentare di reagire e di tornare presto alla sua attività.

Di Battista si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage per Il Fatto Quotidiano e TvLoft quando, nella serata di venerdì 28 agosto, ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. È stato inizialmente ricoverato a Santa Clara, dove le sue condizioni erano state definite gravi.

Dopo alcune ore ha ripreso conoscenza e ha parlato con i medici. Successivamente è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, una delle strutture sanitarie più importanti della capitale cubana, dove è stato sottoposto ad altri accertamenti.

Nelle ultime ore sono circolate informazioni sulla possibilità di un trasferimento in Italia. Palazzo Chigi ha fatto sapere che un aereo sanitario è disponibile, ma che un eventuale rientro potrà essere effettuato soltanto se le condizioni cliniche lo consentiranno.

La notizia del ricovero ha suscitato numerosi messaggi di vicinanza, anche da esponenti politici che negli anni hanno avuto rapporti differenti con Di Battista.

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha espresso la propria apprensione e quella dell’intera comunità pentastellata, mentre Antonio Tajani ha assicurato l’assistenza del ministero degli Esteri e il costante contatto con l’ambasciata italiana a Cuba. Anche Luigi Di Maio ha pubblicato sui social un messaggio di incoraggiamento: «Forza Alessandro, tutti con te».

Il commento di Di Battista — «Ce la metterò tutta per tornare presto» — è arrivato proprio in risposta a questa ondata di messaggi e preoccupazione. Una frase semplice, ma che in queste ore assume un significato particolare: è il segnale con cui l’ex parlamentare ha voluto far sapere direttamente ai suoi sostenitori di essere intenzionato a combattere e a tornare presto.

Le condizioni di salute restano comunque oggetto di attenzione e gli aggiornamenti sono affidati alle informazioni provenienti dai medici e dalle autorità italiane presenti a Cuba.