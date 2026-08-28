Tragedia in un’abitazione di via Villagrazia. La piccola era con i genitori e un’altra famiglia. La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia per chiarire le cause della morte.

AgenPress. Una bambina di due anni e mezzo è morta annegata in una piscina all’interno di un’abitazione di via Villagrazia, a Palermo. La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 27 agosto, mentre la piccola si trovava insieme ai genitori e a un’altra famiglia per trascorrere una serata in compagnia.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe riuscita a entrare nella piscina sopraelevata senza che gli adulti presenti si accorgessero immediatamente di quanto stava accadendo. L’allarme sarebbe scattato quando la piccola era già priva di sensi e non si muoveva più.

I genitori, una volta accortisi della situazione, hanno portato la bambina alla guardia medica della Guadagna. I tentativi di rianimazione, però, si sono rivelati inutili: per la piccola non c’era ormai più nulla da fare.

Sul corpo è stata effettuata una prima ispezione da parte del medico legale. Stando alle informazioni disponibili, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza e l’ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella dell’annegamento.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia Verdi. Gli investigatori hanno ascoltato i genitori e l’altra coppia presente nell’abitazione, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

La Procura di Palermo ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. L’esame medico-legale dovrà contribuire a chiarire le cause del decesso e fornire ulteriori elementi agli investigatori sulla dinamica della tragedia.

Al momento, dunque, la ricostruzione resta necessariamente preliminare: saranno gli accertamenti della Procura e degli investigatori a stabilire con esattezza cosa sia accaduto quella sera e se vi siano eventuali responsabilità da accertare.