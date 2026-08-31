Nel 2080 oltre 13 milioni di residenti in meno in Italia: il Paese invecchia e cambia volto

AgenPress. L’Italia si prepara a essere un Paese sempre più piccolo e sempre più anziano. Le nuove previsioni demografiche dell’Istat delineano uno scenario di lungo periodo nel quale la popolazione continuerà a diminuire, mentre cambierà profondamente anche la composizione delle famiglie.

Secondo lo scenario mediano elaborato dall’Istituto nazionale di statistica, la popolazione residente passerà dai 58,9 milioni del 1° gennaio 2025 a 55 milioni nel 2050, fino ad arrivare a 45,8 milioni nel 2080. In poco più di mezzo secolo l’Italia perderebbe quindi oltre 13 milioni di residenti.

Non si tratta soltanto di una questione numerica. Dietro la riduzione della popolazione si nasconde una trasformazione profonda della società: meno giovani, più anziani, meno persone in età lavorativa e famiglie sempre più piccole.

La diminuzione sarà graduale nei prossimi anni, ma tenderà ad accentuarsi nel tempo. Tra il 2025 e il 2030 la popolazione scenderebbe lievemente, passando da 58,9 a 58,7 milioni. Il calo diventerebbe più evidente nel periodo successivo: nel 2050 gli abitanti sarebbero circa 55 milioni.

La vera accelerazione si manifesterebbe però nella seconda metà del secolo. Tra il 2050 e il 2080 l’Italia perderebbe altri 9,2 milioni di residenti, arrivando a quota 45,8 milioni. Complessivamente, rispetto al 2025, la diminuzione supererebbe dunque i 13 milioni di persone.

Le previsioni non rappresentano una certezza assoluta: più ci si allontana nel tempo, maggiore è l’incertezza legata a natalità, mortalità e migrazioni. Tuttavia, secondo l’Istat, il declino demografico appare ormai un fenomeno difficilmente evitabile. Anche negli scenari alternativi considerati dall’Istituto, infatti, non emerge un ritorno ai livelli attuali di popolazione.

A cambiare non sarà soltanto il numero degli italiani, ma anche il modo in cui vivranno insieme.

Una delle previsioni più significative riguarda le coppie. Nel 2025 le coppie con figli sono circa 7,5 milioni, contro 5,4 milioni di coppie senza figli. Nel 2050, invece, le prime scenderanno a circa 5,8 milioni, mentre le seconde saliranno a 5,9 milioni.

Il sorpasso è previsto a livello nazionale già nel 2047. Nel Nord Italia avverrebbe ancora prima, nel 2038, mentre nel Centro nel 2044. Nel Mezzogiorno, invece, le coppie con figli manterrebbero il primato per tutto il periodo considerato.

È una trasformazione che racconta bene la portata del cambiamento demografico italiano. Le coppie con figli, che oggi rappresentano il 28,1% delle famiglie, nel 2050 scenderebbero al 21,1%. Quelle senza figli, invece, passerebbero dal 20,2% circa al 21,4%.

Un altro elemento centrale della previsione riguarda la crescita delle famiglie senza nucleo, cioè quelle nelle quali non è presente una relazione di coppia o genitore-figlio.

Nel 2025 sono circa 10,7 milioni. Nel 2050 potrebbero arrivare a 12,3 milioni, rappresentando il 44,7% del totale delle famiglie.

A crescere sarà soprattutto il numero delle persone sole, anche per effetto dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento della speranza di vita. Parallelamente, la dimensione media delle famiglie continuerà a ridursi.

Il risultato sarà quindi un paradosso demografico: mentre la popolazione complessiva diminuisce, il numero delle famiglie può ancora crescere per alcuni anni proprio perché sono composte da meno persone.

La questione demografica non riguarda soltanto il numero degli abitanti, ma soprattutto la loro età.

Nel 2050, secondo le proiezioni Istat, la quota degli anziani potrebbe raggiungere il 34,6% della popolazione, rispetto al 24,3% attuale. Nello stesso periodo la popolazione tra i 15 e i 64 anni scenderebbe al 54,3%.

Questo significa che l’Italia dovrà confrontarsi con un rapporto sempre più difficile tra generazioni: meno persone in età lavorativa dovranno sostenere una popolazione anziana numericamente più consistente.

Le conseguenze possono riguardare il mercato del lavoro, il sistema pensionistico, la sanità, l’assistenza agli anziani e più in generale l’organizzazione del welfare.

Il dato dei 45,8 milioni di abitanti nel 2080 può sembrare lontano, ma le trasformazioni che lo determinano sono già in corso.

La bassa natalità riduce progressivamente il numero delle nuove generazioni. Le generazioni meno numerose, a loro volta, entreranno domani nell’età riproduttiva e contribuiranno a produrre un numero ancora più contenuto di nuove nascite. A questo si aggiungono l’aumento della longevità, il rinvio della formazione della famiglia e della maternità e la crescita delle persone che vivono sole.

Il futuro demografico dell’Italia, dunque, non sarà semplicemente quello di un Paese con meno abitanti. Sarà quello di una società diversa: più anziana, con nuclei familiari più piccoli, meno coppie con figli e una popolazione in età lavorativa progressivamente più ridotta.

La vera sfida sarà capire come accompagnare questa trasformazione. Perché dietro la previsione di oltre 13 milioni di residenti in meno entro il 2080 non c’è soltanto una statistica: c’è il futuro economico e sociale dell’Italia.