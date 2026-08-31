Roma, tragedia a Pietralata: padre, madre e figlia di 5 anni trovati morti in casa. Morto anche il cane della famiglia

AgenPress. Tragedia nel quartiere di Pietralata, nella periferia nord-est della Capitale, dove una famiglia è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Le vittime sono un uomo di 42 anni, la compagna di 41 e la loro figlia di appena 5 anni, una bambina con disabilità.

I tre corpi sono stati rinvenuti nel pomeriggio di lunedì 31 agosto all’interno di un appartamento di via dell’Antracite. A dare l’allarme sarebbe stato un familiare, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la coppia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno consentito l’accesso all’abitazione, insieme ai carabinieri e al personale del 118.

Secondo le prime informazioni, i tre sarebbero stati raggiunti da colpi di arma da fuoco. I corpi sono stati trovati nella camera da letto dell’abitazione.

All’interno della casa è stata rinvenuta anche una pistola, risultata regolarmente detenuta. Saranno ora gli accertamenti della Sezione Rilievi Scientifici e degli investigatori dell’Arma a stabilire con precisione la dinamica e, soprattutto, chi abbia utilizzato l’arma.

Tra le ipotesi investigative c’è quella di un omicidio-suicidio, ma al momento gli accertamenti sono ancora in corso e la dinamica non può essere considerata definitivamente ricostruita.

Nel corso del sopralluogo è emerso inoltre un altro elemento drammatico: nell’abitazione è stato trovato morto anche il cane della famiglia, ucciso da un colpo d’arma da fuoco.

Gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire le ultime ore della famiglia e verificare ogni elemento utile a comprendere cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento.

Sul posto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia Montesacro. L’obiettivo degli investigatori è ricostruire la sequenza dei fatti, stabilire chi abbia esploso i colpi e accertare le circostanze che hanno portato alla morte dei tre componenti della famiglia.

Al momento, dunque, l’ipotesi dell’omicidio-suicidio viene presa in considerazione dagli inquirenti, ma saranno gli accertamenti medico-legali e investigativi a chiarire definitivamente la dinamica.

La notizia ha suscitato profonda impressione nel quartiere. La tragedia riguarda una bambina di soli cinque anni e i suoi due genitori, di 42 e 41 anni. Le indagini proseguono e ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore.