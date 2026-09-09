Apple entra ufficialmente nell’era degli smartphone pieghevoli: arriva iPhone Duo

AgenPress. Apple entra ufficialmente nell’era degli smartphone pieghevoli. Durante l’evento “Surprise and Shine”, la società di Cupertino ha presentato iPhone Duo, il suo primo iPhone dotato di display flessibile. Un debutto storico che rappresenta il più importante cambiamento nel design dell’iPhone dai tempi del modello originale del 2007.

Il nuovo dispositivo adotta un formato “a libro”: da chiuso ricorda un normale smartphone, mentre una volta aperto offre uno schermo molto più ampio, pensato per trasformare l’iPhone in una sorta di piccolo tablet.

Il protagonista dell’iPhone Duo è il display interno Retina da 7,6 pollici, affiancato da uno schermo esterno da 5,4 pollici. Apple ha scelto un formato più largo rispetto a diversi concorrenti, paragonando il dispositivo alle dimensioni di un passaporto.

L’obiettivo è rendere il telefono utilizzabile normalmente anche da chiuso, ma offrire una superficie decisamente più ampia quando viene aperto. Apple punta in particolare sulla produttività: con iOS 27 è possibile utilizzare più applicazioni contemporaneamente, affiancare le finestre e sfruttare meglio lo spazio disponibile.

Il dispositivo supporta inoltre Apple Pencil, una novità assoluta per la famiglia iPhone.

Apple non vuole presentare Duo soltanto come un telefono che “si apre”. La società punta soprattutto sull’utilizzo dello schermo aggiuntivo.

Film e giochi possono beneficiare della superficie più grande, mentre il multitasking permette di avere contemporaneamente più applicazioni sul display. In ambito professionale, Apple ha mostrato scenari legati a strumenti di comunicazione e collaborazione come Zoom e Slack.

Anche l’interfaccia di iOS 27 è stata adattata al nuovo formato: alcuni controlli e gli elementi dell’interfaccia possono cambiare posizione quando il dispositivo viene aperto, sfruttando la maggiore superficie disponibile.

Sotto la scocca trova posto il nuovo chip A20 Pro, accompagnato dal modem Apple C2 per la connettività 5G. Apple ha quindi compiuto un ulteriore passo verso una maggiore autonomia tecnologica anche sul fronte dei modem.

Una scelta destinata a far discutere riguarda invece l’autenticazione biometrica: iPhone Duo utilizza Touch ID e non Face ID. Il sensore per le impronte digitali è integrato nel dispositivo, mentre Apple permette anche di utilizzare Apple Watch per lo sblocco.

Sul retro troviamo una configurazione con due fotocamere da 48 megapixel. Apple ha quindi privilegiato un sistema fotografico più semplice rispetto ai modelli Pro tradizionali.

La rivoluzione ha però un costo importante. iPhone Duo parte da 1.999 dollari nella configurazione da 256 GB e può arrivare a circa 3.000 dollari nelle versioni con maggiore capacità.

Il prezzo colloca immediatamente Duo nella fascia più alta del mercato degli smartphone, ben al di sopra degli iPhone tradizionali e in diretta competizione con i principali pieghevoli premium.

Il dispositivo sarà disponibile dal 23 ottobre 2026.

Samsung, Huawei, Honor, Oppo e altri produttori hanno già diversi anni di esperienza nel settore dei pieghevoli. Apple arriva dunque in ritardo rispetto alla concorrenza, ma segue una strategia ormai familiare: entrare in una categoria già esistente e provare a ridefinirla attraverso design, software e integrazione tra hardware e servizi.

Il mercato dei pieghevoli rimane comunque una nicchia rispetto agli smartphone tradizionali. Proprio per questo il successo di iPhone Duo sarà particolarmente importante: Apple dovrà dimostrare che un dispositivo da circa 2.000 dollari può convincere gli utenti a cambiare ancora una volta il modo in cui utilizzano il proprio smartphone.

Il debutto di iPhone Duo arriva anche in un momento simbolico per Apple. È infatti il primo grande lancio dell’azienda sotto la guida del nuovo CEO John Ternus, subentrato a Tim Cook all’inizio di settembre.

Dopo quasi vent’anni di evoluzione dello stesso concetto di smartphone, Apple ha finalmente scelto di cambiare forma all’iPhone. Duo non è soltanto un nuovo modello: è una scommessa sul fatto che il futuro del telefono possa essere più grande quando serve e compatto quando non serve.

Il vero test, però, inizierà a ottobre, quando iPhone Duo passerà dal palco di Cupertino alle mani degli utenti.