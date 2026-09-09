Zelensky, aereo presidenziale sfiorato da un drone in Moldavia: l’allarme di Store

AgenPress. L’aereo che trasportava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato quasi colpito da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia. A riferirlo è stato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, intervenuto alla televisione pubblica norvegese NRK.

Secondo quanto riferito da Store, l’episodio si è verificato martedì, durante il viaggio di Zelensky verso Oslo. Il presidente ucraino era diretto in Norvegia insieme ad altri leader internazionali per partecipare ai funerali di Stato di Re Harald V, celebrati oggi nella capitale norvegese.

Il premier norvegese ha utilizzato l’episodio per sottolineare i rischi a cui è esposto il presidente ucraino durante i suoi spostamenti. Store non ha tuttavia fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente: non è stato precisato a quale distanza si trovasse il drone dall’aereo presidenziale, né è stata indicata pubblicamente la provenienza dell’apparecchio.

La notizia arriva in un momento di forte tensione sul fronte della sicurezza aerea nell’area tra Ucraina e Moldavia. Proprio martedì, le autorità moldave avevano segnalato l’ingresso nel proprio spazio aereo di un drone di tipo Shahed. L’apparecchio era stato rilevato dai sistemi di sorveglianza militare e aveva attraversato parte del territorio moldavo, provocando una temporanea restrizione dello spazio aereo nella zona centrale del Paese.

Non è però possibile stabilire, sulla base delle informazioni disponibili, se quel drone sia lo stesso apparato al quale si riferiva Store o se i due episodi siano collegati.

Zelensky è arrivato a Oslo martedì, alla vigilia dei funerali di Re Harald V, morto il 28 agosto all’età di 89 anni dopo 35 anni sul trono norvegese.

Alla cerimonia di oggi hanno partecipato numerosi capi di Stato, esponenti delle famiglie reali europee e rappresentanti di diversi Paesi. Tra gli ospiti internazionali c’erano anche il principe William, il principe ereditario del Giappone e altri leader europei. Zelensky ha preso parte alla cerimonia insieme alle altre personalità giunte nella capitale norvegese.

L’episodio assume particolare rilievo considerando il contesto della guerra tra Russia e Ucraina e il crescente impiego di droni nella regione.

Nei giorni scorsi Zelensky aveva avvertito che lo spazio aereo russo sarebbe diventato sempre più pericoloso a causa dell’intensificarsi delle operazioni con droni.

La vicenda dell’aereo presidenziale aggiunge ora un ulteriore elemento di preoccupazione per la sicurezza dei viaggi internazionali del leader ucraino. Al momento, tuttavia, non sono state fornite prove pubbliche che consentano di attribuire il drone a una specifica parte o di stabilire che l’aereo di Zelensky fosse effettivamente il bersaglio dell’apparecchio.

Il dato certo, secondo la ricostruzione resa pubblica dal premier norvegese, è che un drone si sarebbe trovato in prossimità dell’aereo del presidente ucraino durante le operazioni di partenza dalla Moldavia, in un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in un incidente molto più grave.