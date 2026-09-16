Il Ministro Schillaci ha incontrato il nuovo Ambasciatore dell’Ucraina in Italia

AgenPress. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha incontrato oggi, presso la sede del Ministero, a Roma, il nuovo Ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Ihor Brusylo.

Al centro della bilaterale, la cooperazione fra i due Paesi, con particolare riferimento al sostegno fornito dall’Italia all’Ucraina in campo medico e sanitario e al suo ulteriore rafforzamento, anche a partire dal Memorandum d’Intesa sottoscritto l’11 luglio 2025 a Roma a margine della “Ukraine Recovery Conference 2025”.

Il Ministro Schillaci ha ribadito che “L’Italia intende essere uno dei partner di riferimento dell’Ucraina nel settore della salute, contribuendo al processo di ricostruzione attraverso iniziative di cooperazione tecnica, scientifica e istituzionale”. Particolare attenzione continuerà a essere data, come già avvenuto in questi anni, alla collaborazione in ambito pediatrico.

Da marzo 2022, l’Italia ha garantito un sostegno immediato e continuativo ai pazienti ucraini trasferiti tramite operazioni MedEvac (trasferimento urgente di persone ferite o malate da zone critiche), con un’attenzione particolare ai minori oncologici. In particolare, sono state effettuate 37 operazioni MedEvac, con il trasferimento in Italia di 236 pazienti, molti dei quali pediatrici, accompagnati dai loro caregiver.

Nel corso dell’incontro è stato anche ricordato il sostegno portato dall’Italia, attraverso iniziative dedicate, all’Ospedale pediatrico di Odessa. Così come è stata ribadita l’importanza strategica del progetto “Support Ukrainian Population for Prosthetic Assistance, Care and Rehabilitation” che rappresenta un pilastro della cooperazione bilaterale attraverso il rafforzamento delle competenze cliniche e riabilitative dei centri ucraini, il trasferimento di metodologie avanzate in ortopedia tecnica, chirurgia ortoplastica, fisioterapia e terapia occupazionale, il sostegno alla costruzione di una legacy professionale e organizzativa utile anche per la fase post-bellica.