TerraVision Film Fest – “Oltre i Fuochi”

AgenPress. Il cinema come lente per guardare al futuro, raccontando sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e, soprattutto, tutela dei diritti umani. È questa l’idea alla base del TerraVision Film Fest, il nuovo festival cinematografico presentato l’8 settembre 2026 nella Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma.

L’appuntamento istituzionale con la premiazione dell’illustre attore campano Mariano Rigillo, ha segnato il primo passo ufficiale di un progetto culturale che avrà come cornice Santa Maria Capua Vetere, destinata a diventare punto d’incontro tra il linguaggio universale delle immagini e le grandi questioni del nostro tempo.

Con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, della Film Commission Regione Campania e del Comune di Santa Maria Capua Vetere, nasce TerraVision Film Fest anche con la collaborazione di United Planet Foundation, NGO membro dell’ECOSOC (Economic Social Council) organo amministrativo delle Nazioni Unite.

La direzione artistica è dal manager Maximilian Law, fra l’altro consulente nel marketplace delle Nazioni Unite.

“Oltre i Fuochi”: dalla ferita alla rinascita

Il sottotitolo scelto per questa edizione, “Oltre i Fuochi”, richiama esplicitamente la storia recente di un territorio profondamente segnato dalla crisi ambientale conosciuta come Terra dei Fuochi.

È un riferimento alle ferite ancora aperte, ma soprattutto una dichiarazione d’intenti: andare oltre la denuncia per raccontare una possibile rinascita, attraverso una cultura capace di mettere in relazione ambiente, innovazione, cinema e responsabilità sociale.

In questa prospettiva, il festival non vuole limitarsi a raccontare i problemi, ma intende creare occasioni di confronto, dialogo e sensibilizzazione, soprattutto tra le nuove generazioni.

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 ci sarà Claudia Conte, giornalista, conduttrice e scrittrice, da anni impegnata in ambito umanitario.

Il suo percorso professionale unisce comunicazione, cultura e attenzione ai diritti umani. Cittadina onoraria ucraina, Conte si è distinta per il sostegno alla loro popolazione e per il suo impegno a favore dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo anche raccolte fondi e iniziative in collaborazione con l’UNICEF.

IL PROGRAMMA

18 SETTEMBRE 2026 – ore 17:00

Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua

Masterclass “Gladiatori: dalla realtà alla pellicola”, dedicata alla storia dei gladiatori e alla loro rappresentazione cinematografica nel corso dei decenni.

19 SETTEMBRE 2026 – ore 20:30

Teatro Garibaldi

Introduzione speciale sui temi ambientali e scientifici con il dott. Gaetano Rivezzi, il dott. Antonio Marfella e il dott. Giorgio Ventricelli, moderati da Martina Manfredini di United Planet Foundation.

A seguire, proiezione del film della sezione “Filmmakers for the Planet”:

“La Teoria di Grace” – Italia, 85 minuti, anteprima nazionale.

Regia di Guia Zapponi.

Thriller ambientale dedicato a biodiversità e ricerca scientifica.

20 SETTEMBRE 2026 – ore 21:00

Anfiteatro Campano

Gran finale con gala e cerimonia di premiazione.

La serata comprenderà performance musicali e artistiche, interventi sui temi climatici e ambientali, premiazioni e momenti dedicati alla cultura e alla solidarietà.

Tra gli appuntamenti previsti:

•⁠ ⁠Performance del soprano Yulia Merkudinova, accompagnata dal pianista Luca Spinosa, con l’introduzione dell’attore Nicolò Restivo;

•⁠ ⁠Omaggio agli antichi gladiatori e alla Roma antica del doppiatore ufficiale di Chris Evans, Marco Vivo, a cura di Lara Citarei, fondatrice di StoryVoicing;

•⁠ ⁠Performance musicale di Aurora Venosa;

•⁠ ⁠Intervento del dott. Gaetano Rivezzi, il dott. Antonio Marfella e il dott. Giorgio Ventricelli, sulle urgenze climatiche e ambientali, moderati da Martina Manfredini di United Planet Foundation;

•⁠ ⁠United Planet Award “Voice for the Planet” a Riccardo Cresci;

•⁠ ⁠Premio “Ambasciatore del linguaggio interculturale” a Francesco Appolloni per la serie ‘L’Appartamento Sold Out’;

•⁠ ⁠Intervento di Claudia Conte sulle missioni umanitarie attraverso la cultura;

•⁠ ⁠Presentazione del trailer ‘La Mia Storia Con Te’ e consegna dell’attestato “Campania Filmmakers” alla produttrice Maria Guerriero.

La serata si concluderà con la proiezione del film “Sacrifice”, produzione statunitense di 104 minuti, con Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek e John Malkovich, diretto da Romain Gavras.

Cultura, ambiente e diritti: uno sguardo oltre il presente

TerraVision Film Fest nasce con l’ambizione di contribuire a sostenere la visibilità di Santa Maria Capua Vetere come laboratorio culturale internazionale nel quale il cinema possa diventare uno strumento di riflessione e cambiamento.

“Oltre i Fuochi” non è soltanto il racconto di un territorio ferito, ma l’invito a guardare oltre le emergenze, verso una società più consapevole, sostenibile e rispettosa dei diritti.

La cultura non è soltanto memoria e intrattenimento, ma può diventare un ponte tra le persone, uno strumento di conoscenza e una concreta forma di impegno civile.