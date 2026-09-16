Unione per l’Italia: “Istituire l’Università della Tecnologia. Trattenere i talenti italiani e attirarne anche dall’estero”

AgenPress. Nel mondo dominato dall’innovazione tecnologica, le grandi aziende che guidano la rivoluzione digitale hanno tutte un nome ben preciso: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, NVIDIA. Colossi capaci di influenzare economia, politica, comunicazione e persino la vita quotidiana di miliardi di persone. In questa lista, però, manca un nome: quello dell’Italia.

Eppure il nostro Paese non manca di intelligenze, creatività o competenze. Ogni anno le università italiane formano migliaia di giovani brillanti in ingegneria, informatica, matematica, fisica e intelligenza artificiale. Ragazzi preparati, spesso apprezzati all’estero più che in patria. Il problema non è la mancanza di talento. Il problema è che l’Italia continua a non credere abbastanza nella tecnologia come motore strategico di sviluppo.

Così accade un fenomeno ormai cronico: i migliori laureati italiani emigrano. Partono verso la Germania, il Regno Unito, gli Stati Uniti o i grandi poli innovativi europei e americani. Entrano nei laboratori delle multinazionali, contribuiscono allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza, dei microchip, dei software che cambiano il mondo. In pratica, il capitale umano italiano alimenta la crescita tecnologica degli altri Paesi.

L’Italia, invece, continua troppo spesso a finanziare poco la ricerca avanzata e ancora meno le idee dei giovani. Le startup innovative incontrano enormi difficoltà ad accedere ai capitali. I progetti tecnologici vengono soffocati dalla burocrazia, dalla lentezza amministrativa e da una cultura che considera il rischio imprenditoriale quasi una colpa invece che un’opportunità.

Negli Stati Uniti un giovane con un’idea innovativa può trovare investitori pronti a scommettere sul futuro. In Italia, molto spesso, trova porte chiuse. E così chi vuole costruire il domani è costretto ad andarsene.

È un paradosso tutto italiano: formiamo eccellenze che poi regalano innovazione e ricchezza economica ad altre nazioni. Una fuga di cervelli che non impoverisce soltanto il mercato del lavoro, ma limita anche la sovranità tecnologica del Paese. Senza grandi aziende tech italiane, l’Italia rischia di diventare soltanto consumatrice di tecnologie sviluppate altrove.

Per invertire questa tendenza serve una svolta culturale e politica. Serve investire seriamente nella ricerca, nell’intelligenza artificiale, nella robotica, nella transizione digitale. Ma soprattutto serve creare un ecosistema in cui i giovani possano trasformare le proprie competenze in imprese innovative.

Da qui nasce una proposta sempre più necessaria: la creazione di una vera “Università della Tecnologia” italiana. Un polo d’eccellenza nazionale dedicato esclusivamente alle discipline del futuro: AI, quantum computing, cybersicurezza, biotecnologie, aerospazio, data science e innovazione industriale.

Non una semplice università tradizionale, ma un centro capace di collegare formazione, ricerca e impresa. Un luogo in cui gli studenti possano lavorare direttamente su progetti innovativi, creare startup, collaborare con aziende internazionali e attrarre investimenti. Un ambiente competitivo a livello globale, in grado di trattenere i talenti italiani e attirarne anche dall’estero.

Paesi come la Cina e gli Stati Uniti hanno costruito la propria forza economica investendo massicciamente nella tecnologia e nell’alta formazione scientifica. L’Italia non può continuare a restare indietro. Il rischio, altrimenti, è quello di assistere impotenti alla continua partenza dei nostri migliori giovani, mentre altrove nascono le aziende che domineranno il futuro. L’Italia ha il talento. Ha la creatività. Ha le competenze. Quello che manca è il coraggio di investire davvero nei giovani e nella tecnologia. E forse è arrivato il momento di capire che il futuro di una nazione non si costruisce soltanto conservando il proprio passato, ma creando le condizioni per inventare il domani.

Aurelio Coppeto