Torino. Vannacci contestato. Uova contro le forze dell’ordine

AgenPress. Momenti di tensione questa mattina davanti all’Nh di corso Vittorio Emanuele II, a Torino, dove è in programma il convegno “Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori”, organizzato dal sindacato Fsp della Polizia di Stato, con la partecipazione di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.

Davanti all’hotel si sono radunati circa una cinquantina di manifestanti antifascisti, tra cui esponenti dei centri sociali, per contestare la presenza dell’europarlamentare e leader politico.

Durante il presidio si sono verificati momenti di tensione con le forze dell’ordine. Alcuni manifestanti hanno lanciato delle uova in direzione degli agenti schierati a protezione dell’ingresso dell’hotel.

Successivamente, i manifestanti dei centri sociali hanno lasciato il presidio e sono partiti in corteo per le vie della città.

Il convegno si concentra sul tema dell’insicurezza urbana e sul ruolo delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. La presenza di Vannacci ha richiamato la protesta degli attivisti antifascisti, dando vita a una mattinata caratterizzata dal confronto tra manifestanti e forze dell’ordine.