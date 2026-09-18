Unione per l’Italia: “E’ on-line il sito ufficiale del Movimento Politico Interculturale Internazionale”

AgenPress. È ufficialmente online il sito ufficiale del Movimento politico interculturale internazionale UNIONE PER L’ITALIA (UN.IT). Una piattaforma informativa e partecipativa che traduce sul web identità, finalità e obiettivi del Movimento e mette a disposizione di cittadini, professionisti, giovani e nuove generazioni programma, struttura organizzativa, documenti, notizie, comunicati e modalità di adesione.

Il sito www.unioneperlitalia.it accompagna la fase costituente di UN.IT e rappresenta un nuovo strumento per allargare la partecipazione dopo oltre otto mesi di consultazioni che hanno coinvolto più di 1.500 esponenti, presidenti e rappresentanti di associazioni, comunità e organizzazioni.

Intervengono, con le loro analisi e riflessioni, il fondatore Prof. Foad Aodi, medico ortopedico-fisiatra, esperto in Salute Globale, Immigrazione e di dialogo interculturale e interreligioso tra i popoli dal 1995, giornalista e direttore delle agenzie AISC NEWS e CISC NETWORK, docente dell’Università di Tor Vergata, con lui il Dott. Nadir Aodi, podologo, tra i soci fondatori del movimento.

«Oggi il sito ufficiale mette a disposizione di tutti uno spazio nel quale conoscere chi siamo, i nostri obiettivi, il programma, il metodo di lavoro e le modalità per partecipare e aderire. L’aggregazione continua», dichiara Foad Aodi.

35 LINGUE: IL MONDO IN ITALIA, L’ITALIA NEL MONDO

La dimensione interculturale e internazionale trova una delle sue espressioni più immediate nella struttura multilingue del sito, disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, cinese, arabo e romeno, con la possibilità di tradurre i contenuti in oltre 50 lingue integrate sul sito.

La grafica e l’organizzazione del portale accompagnano il visitatore attraverso le sezioni dedicate a Chi siamo, Programma, Organigramma, Metodo, Documenti, Notizie, Comunicati stampa, Galleria, Domande frequenti e Adesione.

«Abbiamo voluto un sito aperto, immediato e internazionale, capace di rappresentare ciò che vogliamo costruire: uniti nella diversità, nella competenza, nella valorizzazione, nella meritocrazia e nella democrazia per servire l’Italia. Il mondo in Italia e l’Italia nel mondo significa valorizzare le tante competenze presenti nel nostro Paese», prosegue Aodi.

PROGRAMMA, SERVIZI E PARTECIPAZIONE

Il portale consente di approfondire il programma, conoscere l’organizzazione del Movimento, consultare documenti e attività, seguire notizie e comunicati e accedere alle modalità di adesione.

Il programma abbraccia Stato e giustizia, lavoro, imprese e professioni, giovani e nuove generazioni, sanità e welfare, istruzione, università e innovazione, politica estera e cooperazione, integrazione e dialogo interculturale e interreligioso, ambiente, cultura, turismo e comunicazione.

Tra gli strumenti di lavoro trovano spazio Commissioni tecniche, Gruppi di Lavoro, forum, consultazioni e una Scuola Politica Interculturale, con il coinvolgimento di professionisti, esperti, giovani e società civile.

«La politica italiana ha bisogno delle competenze e di una classe politica espressione anche del mondo delle professioni, capace di ascoltare e concretizzare. Vogliamo coinvolgere professionisti, accademici, intellettuali, giovani e nuove generazioni nella costruzione delle proposte», sottolinea Aodi.

UN POLO INFORMATIVO PER RACCONTARE IL MOVIMENTO

Notizie, comunicati, documenti e aggiornamenti costituiscono il polo informativo e mediatico attraverso il quale UN.IT intende raccontare direttamente attività e proposte.

«Per noi è anche una svolta politica e mediatica. Vogliamo mettere insieme cittadini italiani e di origine straniera, professionisti, donne, giovani e nuove generazioni. Una voce comune, italiana, arricchita dalle diverse origini e dalle diverse competenze», afferma Aodi.

“NON UN MOVIMENTO SOLO PER GLI IMMIGRATI, NON IL MOVIMENTO DI UNA RELIGIONE”

UN.IT nasce come Movimento laico, indipendente, interculturale e internazionale, aperto al dialogo con tutti e autonomo da partiti e autorità italiane o estere.

«No a un movimento soltanto per gli immigrati, no a un movimento di una sola religione. Sì all’Unione. Non siamo di destra, non siamo di sinistra e non siamo di centro. Un movimento unisce, non divide e non nasce contro qualcuno. Vogliamo parlare con tutti, senza pregiudizi e senza chiusure», evidenzia Aodi.

UNIONE PER L’ITALIA si propone come casa comune aperta ad associazioni, comitati, movimenti civici e realtà del Terzo settore, oltre che al mondo delle professioni, del lavoro, della cultura, dell’università e della società civile.

«Non si può vivere da immigrati per sempre e non si può vivere da precari per sempre. Chi vive, lavora, studia, cura, insegna e produce in Italia deve poter contribuire pienamente alla crescita del Paese, nel rispetto dei diritti e dei doveri. Il 9% del PIL italiano è prodotto dai cittadini di origine straniera: non sono un peso. Allo stesso tempo registriamo un aumento del 39% delle discriminazioni nell’ultimo anno e l’85% delle associazioni e comunità di origine straniera esiste soltanto sulla carta. Serve una rappresentanza reale, partecipata e competente», dichiara Aodi.

GIOVANI, PROFESSIONI E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Tra le finalità del Movimento ci sono la valorizzazione del merito e delle professioni, il superamento del precariato, la tutela del diritto alla salute, scuola, università e ricerca, innovazione e digitalizzazione, insieme all’internazionalizzazione dei servizi e allo scambio di competenze.

«Vogliamo permettere ai giovani di maturare esperienze all’estero e poter tornare in Italia valorizzando il patrimonio professionale, scientifico e tecnologico acquisito. Vogliamo inoltre combattere discriminazione e razzismo, contrastare islamofobia e antisemitismo e difendere i cristiani anche nei nostri Paesi di origine, promuovendo dialogo interculturale e interreligioso», prosegue Aodi.

ADESIONI E FASE COSTITUENTE

Attraverso il sito è possibile accedere al modulo di adesione e conoscere le quattro forme di partecipazione: socio fondatore, socio della fase costituente, socio ordinario e sostenitore o simpatizzante. La fase costituente resta aperta fino a novembre per ampliare la partecipazione e raccogliere competenze, idee e proposte.

Accanto al Presidente fondatore Foad Aodi, i soci fondatori di UNIONE PER L’ITALIA (UN.IT) sono Belaitouche Kamel Eddine, Nadir Aodi, Paolo De Curtis, Daoudi Tilouani, Aurelio Coppeto, Patrizia Sardara, Donatella Arezzini, Claudio Rossi, Gianni Lattanzio e Daniela Alina Seres.

Un ringraziamento particolare va a Patrizia Sardara, socia fondatrice di UNIONE PER L’ITALIA (UN.IT) che, insieme a Nadir Aodi e Foad Aodi, ha realizzato il nuovo sito web del Movimento, uno strumento innovativo pensato per favorire partecipazione e coinvolgimento diretto. Attraverso il portale è infatti possibile aderire direttamente a UNIONE PER L’ITALIA compilando online il modulo di adesione.

«Invitiamo tutti ad aderire al primo Movimento Politico Interculturale Internazionale UNIONE PER L’ITALIA (UN.IT), aperto a tutti senza distinzioni. Il nuovo sito rappresenta uno strumento concreto per avvicinare cittadini, giovani, professionisti e realtà della società civile e consentire a chi condivide il nostro progetto di partecipare direttamente alla costruzione del Movimento», sottolineano Foad Aodi, Nadir Aodi e Patrizia Sardara.

L’APPELLO DI NADIR AODI ALLE NUOVE GENERAZIONI

«Come socio fondatore di UNIONE PER L’ITALIA (UN.IT) rivolgo il mio invito a tutte le nuove generazioni, alla gioventù e ai giovani professionisti, nella sanità e negli altri settori, ad aderire e unirsi a questo percorso. Abbiamo bisogno di una voce forte, unitaria, rappresentativa, qualificata e italiana, con il valore aggiunto delle nostre diverse origini», dichiara Nadir Aodi.

«Il sito è la nuova casa digitale di questo percorso: uno spazio per informarsi, confrontarsi, aderire e costruire insieme. Questo non è il tramonto, ma l’inizio del risveglio e della svolta», conclude Foad Aodi.