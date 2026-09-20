Salvini: “Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega”

AgenPress. Matteo Salvini rilancia il congresso straordinario della Lega e annuncia un passaggio interno al partito per decidere insieme la prossima fase politica. Dal palco del raduno di Pontida, il segretario del Carroccio ha fatto sapere che domani convocherà il Consiglio federale della Lega e proporrà di fissare a ottobre un congresso straordinario.

“Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega, per decidere insieme e marciare compatti”, ha dichiarato Salvini davanti alla platea di Pontida.

Il segretario leghista ha quindi legato il congresso anche a un passaggio sulla propria leadership e sulla fiducia della base del partito.

“Ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia e lo chiederò alzata di mano per alzata di mano”, ha affermato Salvini, aggiungendo: “Sono disposto ad offrire la mia vita per i miei figli e per voi”.

L’annuncio apre dunque un percorso congressuale che, nelle intenzioni espresse dal segretario, dovrebbe servire a discutere e decidere insieme la direzione della Lega e a ricompattare il partito in vista della prossima fase politica.

Il primo passaggio sarà ora la convocazione del Consiglio federale, chiamato a esaminare la proposta di congresso straordinario per ottobre.