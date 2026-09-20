Sorprende i ladri nel cortile di casa, esplode alcuni colpi di pistola nel buio e ne uccide uno

AgenPress. Un uomo di 35 anni è indagato per omicidio dopo aver sorpreso alcuni presunti ladri nel cortile della propria abitazione e aver esploso alcuni colpi di pistola nel buio. Uno degli intrusi è stato raggiunto dagli spari ed è morto.

L’episodio è avvenuto nella notte a Baldissero d’Alba, nel Cuneese. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne si sarebbe accorto della presenza di alcune persone nel cortile della sua abitazione, probabilmente durante un tentativo di furto.

L’uomo avrebbe quindi impugnato una pistola, regolarmente detenuta, e avrebbe sparato diversi colpi. Nel buio, uno degli intrusi è stato colpito mortalmente. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Saranno ora fondamentali le testimonianze, i rilievi effettuati nell’area e gli eventuali accertamenti balistici per stabilire la sequenza degli eventi e chiarire le circostanze in cui sono stati esplosi i colpi.

Il proprietario di casa, 35 anni, risulta indagato per omicidio. L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto nell’ambito degli accertamenti e non equivale a una dichiarazione di responsabilità.

Restano da chiarire diversi aspetti della vicenda: quanti fossero gli intrusi, cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti agli spari e se il 35enne abbia agito in una situazione che, secondo la sua eventuale ricostruzione, gli facesse temere per la propria incolumità.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nella notte e accertare eventuali responsabilità.