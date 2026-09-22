Vannacci e la battuta sulla gonna: “Una donna la preferisco sempre senza”

AgenPress. Una domanda apparentemente leggera si trasforma in una nuova occasione di polemica politica. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, intervenendo questa mattina a Start su Sky TG24, è stato interpellato sulle dichiarazioni di Antonio Tajani riguardo alla lunghezza delle gonne e alla scelta di una futura moglie. La risposta dell’ex generale è arrivata in tono ironico: «Visto che la domanda è leggera, rispondo in modo altrettanto leggero. Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna».

La frase si inserisce nel dibattito acceso dalle parole pronunciate da Tajani durante la kermesse Itaca di Formello. Il vicepremier aveva parlato della scelta di una ragazza da sposare, contrapponendo una donna «carina, seria, credibile» a una donna «seria» con una gonna eventualmente più lunga. Le dichiarazioni avevano suscitato reazioni e polemiche, alle quali Tajani ha successivamente risposto spiegando di essere stato frainteso e affermando di non avere mai avuto l’intenzione di offendere le donne.

È proprio su questo terreno che Vannacci ha scelto di giocare la sua battuta. Invece di entrare nel merito della discussione sulla lunghezza delle gonne, ha rovesciato la domanda, trasformandola in una risposta volutamente provocatoria. Il risultato è una frase destinata a inserirsi nel repertorio delle uscite comunicative del leader di Futuro Nazionale.

La dichiarazione, infatti, non è stata presentata da Vannacci come una posizione politica sull’abbigliamento femminile, ma come una risposta «leggera» a una domanda che lui stesso aveva definito tale. Il contesto resta tuttavia politico: l’intervento arrivava mentre proseguiva il confronto sulle parole di Tajani e sulle reazioni che ne erano seguite.

La vicenda mostra ancora una volta quanto, nella comunicazione politica contemporanea, una battuta possa rapidamente diventare una notizia autonoma. Poche parole, pronunciate in televisione, vengono isolate dal resto dell’intervista e iniziano a circolare sui media e sui social, alimentando una discussione che va oltre la domanda iniziale.

Nel caso di Vannacci, la formula scelta è particolarmente netta: alla contrapposizione tra gonna lunga e gonna corta, il leader di Futuro Nazionale sostituisce una terza opzione, «senza gonna». Una battuta che, indipendentemente dal giudizio sul tono, ha immediatamente riportato l’attenzione sul politico e sulla sua capacità di utilizzare l’ironia e la provocazione nel confronto pubblico.