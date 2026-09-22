Rai Radio 1: dal 24 settembre Claudia Conte conduce “Impronte”

AgenPress. Storie, curiosità, natura e testimonianze per raccontare il rapporto tra uomo e animali. È “Impronte”, il nuovo programma di Rai Radio 1, ideato e condotto da Claudia Conte, in onda dal 24 settembre ogni giovedì dalle 10.30 alle 11.00.

Un viaggio nel mondo animale che spazierà dagli animali domestici alla fauna selvatica, dalla tutela della biodiversità alle storie di salvataggio e soccorso, con attenzione agli animali impegnati al fianco delle Forze Armate.

Spazio anche alla Pet Therapy, alle associazioni di volontariato eagli interventi assistiti con gli animali, per raccontare le storie di chi quotidianamente si occupa della loro cura e tutela.

Tra gli appuntamenti di “Impronte” anche una finestra dedicata a cinema e libri sul mondo animale. Ad inaugurarla sarà Parola di Cane, scritto da Sara De Cristofaro, educatrice cinofila, e Lauretana Satta, blogger di Dog Deliver.

Tra i primi ospiti Camilla Roses, ranger field, che racconterà il mondo dei safari in Sudafrica, e Nicola Santini, direttore di Vero, con una testimonianza dedicata ai suoi tre Chihuahua.

“Impronte” coinvolgerà anche gli ascoltatori, che potranno condividere sui social di Claudia Conte le proprie storie ed esperienze con gli animali. Le testimonianze selezionate potranno diventare protagoniste delle future puntate, con i loro autori invitati in studio.

Le puntate di “Impronte” saranno inoltre disponibili per il riascolto in formato podcast su RaiPlay Sound.