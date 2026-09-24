Si chiude la prima edizione della Festa de Il Tempo: politica, economia e attualità protagoniste a Palazzo Wedekind

La seconda e ultima giornata della manifestazione ha riunito esponenti delle istituzioni, della politica, dell’economia e dell’informazione. A chiudere la due giorni l’intervista del Direttore Daniele Capezzone alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

AgenPress. Si è conclusa oggi, a Palazzo Wedekind a Roma, la prima edizione della Festa de Il Tempo, organizzata in occasione del rinnovo della veste grafica del quotidiano. Due giornate di incontri, interviste e approfondimenti che hanno riunito rappresentanti delle istituzioni, della politica, dell’economia e dell’informazione, offrendo uno spazio di confronto sui principali temi dell’attualità nazionale e internazionale.

La seconda giornata di lavori si è aperta con il saluto del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha dichiarato: “Sono molto affezionato a Il Tempo, una testata profondamente legata alla nostra città e capace di avere un respiro nazionale, che ringrazio per l’attenzione con cui segue Roma e per il contributo al confronto pubblico. È naturale che possano esserci visioni e opinioni diverse, come è fisiologico in una democrazia, ma credo che ci sia un obiettivo che possa unirci: avere fiducia nelle potenzialità di Roma e nella sua capacità di rilancio. La Capitale oggi è nelle condizioni di trasformare i progetti in realizzazioni concrete, attrarre investimenti e puntare sulle infrastrutture, sulla rigenerazione urbana e sui talenti che la animano. Dobbiamo consolidare Roma come un polo dinamico e attrattivo, capace di essere protagonista anche nel campo dell’innovazione e delle tecnologie avanzate. Formiamo giovani con competenze di altissimo livello, riconosciute e ricercate a livello internazionale, che troppo spesso trovano opportunità altrove. Roma produce risparmio e forma talenti: la sfida è fare in modo che queste risorse possano incontrarsi qui, creando le condizioni perché capitali, competenze e innovazione contribuiscano alla crescita economica e allo sviluppo della città. Al di là dei diversi orientamenti, lavorare insieme su queste priorità significa costruire nuove opportunità per Roma e per tutti i suoi cittadini”.

A concludere la due giorni è stata l’intervista del Direttore de Il Tempo Daniele Capezzone alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, appuntamento finale della manifestazione dedicato ai principali temi dell’agenda politica italiana e internazionale.

Per Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio: “Voglio innanzitutto fare i complimenti a Il Tempo, una testata storica che ha saputo rinnovarsi mantenendo forte la propria identità e continuando ad alimentare il dibattito pubblico italiano”. È stato il saluto iniziale del Primo Ministro Meloni al Direttore Capezzone in avvio di intervista. “Continuiamo a lavorare per ridurre le tasse, come abbiamo fatto per imprese, autonomi, famiglie e mamme lavoratrici. Il bollo auto è uno dei temi sui quali stiamo lavorando. La prossima legge di bilancio dovrà guardare soprattutto al ceto medio e alla tutela della prima casa. Sull’integrazione la nostra posizione è chiara: a scuola si va a viso scoperto. Vogliamo consentire ai bambini stranieri di integrarsi davvero, evitando la formazione di ghetti nelle classi. Sul fronte dell’immigrazione, l’Italia non è più il campo profughi d’Europa ed è un risultato del quale sono orgogliosa. Dobbiamo avere consapevolezza di ciò che rappresentiamo: l’Italia può indicare una rotta, non limitarsi a seguire quella tracciata da altri. Sulla sicurezza stiamo intervenendo attraverso il modello Caivano e Strade Sicure, con l’obiettivo di affermare legalità e costruire servizi duraturi sui territori. Infine, sul nucleare puntiamo a ridurre la dipendenza dall’estero, garantendo energia stabile, a basse emissioni e costi più contenuti per famiglie e imprese”.

Con la giornata di oggi si chiude così la prima edizione della Festa de Il Tempo, coordinata dal Direttore Daniele Capezzone e dal caporedattore economico Filippo Caleri, pensata come uno spazio di incontro e dibattito aperto alle diverse voci della politica, delle istituzioni, dell’economia, dell’informazione e della società civile, confermando la volontà del quotidiano di affiancare all’informazione quotidiana occasioni di confronto diretto sui temi che attraversano il Paese e il dibattito pubblico.

Tra gli altri, hanno preso parte all’evento: Federico Palmaroli, in arte Osho; Luigi Bisignani, editorialista de Il Tempo; Giuseppe Cruciani; Sara Kelany, deputata; Grover Norquist, Presidente di Americans for Tax Reform; Andrea Venanzoni, docente di Diritto Pubblico presso l’Università Roma Tre; Fabio Vaccarono, CEO di Multiversity; Tommaso Cerno, Direttore de Il Giornale; Marco Lisei, senatore, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2; Paolo Reboani, giuslavorista; Mariano Bella, Direttore dell’Ufficio Studi Confcommercio; Giorgio Spaziani Testa, Presidente Confedilizia.