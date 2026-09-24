Melania Trump: “Sono cresciuta sotto il comunismo e, onestamente, non mi è mancato niente”

La First Lady racconta la sua infanzia nella Jugoslavia comunista e si distingue dalla retorica politica del marito Donald Trump, che negli Stati Uniti utilizza spesso i termini «comunista» e «comunismo» per attaccare la sinistra.

AgenPress. «Sono cresciuta sotto il comunismo e, onestamente, non mi è mancato niente. Ho avuto un’infanzia molto bella e i miei genitori hanno dato alla mia famiglia una vita meravigliosa».

Con queste parole Melania Trump ha raccontato la propria infanzia durante un’intervista a Fox News, offrendo una testimonianza personale che si colloca in modo singolare rispetto alla retorica politica del marito. La First Lady ha precisato, tuttavia, che la vita nella Jugoslavia comunista non era libera come quella che avrebbe conosciuto successivamente negli Stati Uniti.

«Ci sono alcune cose di cui devi essere consapevole e devi stare attento a quello che fai: non è così libero come qui negli Stati Uniti», ha aggiunto. «Ora è un’epoca diversa, ma quando sono cresciuta io non lo era».

Melania Trump, nata Melanija Knavs, è cresciuta a Sevnica, nell’allora Repubblica Socialista di Slovenia, parte della Jugoslavia governata dal regime comunista. La sua infanzia si è svolta dunque in un contesto politico molto diverso da quello degli Stati Uniti nei quali sarebbe arrivata da adulta.

Un profilo descrive Sevnica come una piccola città industriale e ricorda che la famiglia Knavs viveva in un condominio vicino alla scuola frequentata da Melania. Il padre Viktor lavorava come concessionario d’auto, mentre la madre Amalija era impiegata nel settore tessile.

La stessa Melania aveva già parlato della propria infanzia nel 2016, durante la campagna presidenziale del marito. In quell’occasione aveva definito la sua crescita in Slovenia «una bella infanzia», ricordando i genitori e il piccolo centro nel quale era cresciuta. Allo stesso tempo, descriveva l’America come il simbolo della libertà e delle opportunità.

La nuova dichiarazione arriva in un momento nel quale Donald Trump e il movimento conservatore americano utilizzano frequentemente il termine «comunismo» nel confronto con la sinistra statunitense. La parola viene impiegata, tra le altre cose, per criticare esponenti politici che sostengono posizioni socialiste democratiche.

Il contrasto, quindi, è soprattutto nel modo in cui la parola viene utilizzata: per Melania Trump il «comunismo» appartiene innanzitutto alla memoria della propria infanzia e a un’esperienza personale che, pur riconoscendo i limiti alla libertà, non descrive esclusivamente in termini negativi. Per il marito, invece, «comunista» e «comunismo» sono spesso termini della polemica politica americana contemporanea.

La dichiarazione della First Lady non equivale necessariamente a un’adesione al sistema politico comunista. Nella stessa risposta, infatti, Melania sottolinea esplicitamente la differenza tra le libertà di cui godeva negli Stati Uniti e quelle disponibili durante la sua infanzia.

Il rapporto tra Melania e la politica del marito è stato spesso caratterizzato da una certa autonomia pubblica. Già in precedenti interviste la First Lady ha raccontato di avere opinioni e interessi propri, pur sostenendo Donald Trump.

In un’intervista del febbraio 2026, ad esempio, Melania aveva sottolineato il carattere indipendente del proprio ruolo alla Casa Bianca, spiegando di voler portare avanti iniziative sulle quali aveva scelto personalmente di concentrarsi.

La frase sull’infanzia sotto il comunismo si inserisce dunque in una più ampia rappresentazione pubblica di Melania come figura capace di mantenere una propria prospettiva pur occupando un ruolo strettamente legato alla presidenza Trump.

La sua testimonianza, inoltre, ricorda come le esperienze individuali possano essere molto più sfumate delle contrapposizioni politiche. Per Melania Trump, l’infanzia nella Jugoslavia comunista può essere ricordata come un periodo felice sul piano familiare e personale, pur all’interno di un sistema nel quale, come lei stessa ha precisato, la libertà era più limitata rispetto a quella conosciuta negli Stati Uniti.