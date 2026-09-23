Zelensky, pronto a incontrare Putin. Trump favorevole a rilascio licenze dei Patriot all’Ucriaina

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin «in qualsiasi momento», rilanciando l’ipotesi di un vertice trilaterale con la partecipazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La dichiarazione è arrivata dopo l’incontro tra Zelensky e Trump a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Secondo quanto riferito da Ukrainska Pravda Zelensky ha indicato proprio Trump come possibile promotore di un incontro tra i leader. «La cosa più importante che il presidente Trump può fare è organizzare un incontro trilaterale in cui tutti gli argomenti delicati possano essere discussi dai leader dei Paesi», ha spiegato il presidente ucraino. Alla domanda sulla sua disponibilità a sedersi al tavolo con Putin, Zelensky ha risposto affermativamente, sottolineando la necessità di accelerare gli sforzi per porre fine alla guerra.

Zelensky ha sostenuto che, se l’obiettivo dichiarato è arrivare alla fine del conflitto attraverso il dialogo, il dialogo deve tradursi in incontri diretti. «Se si dice che dobbiamo porre fine alla guerra attraverso il dialogo, significa che dobbiamo incontrarci e parlare», ha affermato, aggiungendo che questo deve avvenire anche nonostante «l’odio».

L’apertura arriva in una fase nella quale Washington continua a cercare un percorso diplomatico tra Mosca e Kiev. Dopo il colloquio con Trump, Zelensky ha infatti parlato anche della possibilità di un cessate il fuoco limitato alle infrastrutture energetiche. Kiev, ha spiegato, sarebbe pronta a fermare gli attacchi contro le strutture energetiche russe se Mosca facesse altrettanto con la rete energetica ucraina.

La proposta avrebbe dunque carattere reciproco e non prevederebbe, secondo Zelensky, una rinuncia unilaterale ucraina agli attacchi contro le raffinerie russe.

Al centro del colloquio tra Zelensky e Trump c’è stato anche il rafforzamento della difesa aerea ucraina. Zelensky ha riferito che Trump sarebbe favorevole alla concessione all’Ucraina delle licenze necessarie per produrre missili Patriot sul proprio territorio. Kiev ha già avviato contatti con RTX, la società statunitense produttrice del sistema, per valutare la cooperazione industriale.

Secondo Zelensky, la realizzazione della produzione potrebbe richiedere circa un anno-un anno e mezzo. Il presidente ucraino ha inoltre sottolineato che Kiev continuerà ad avere bisogno dei Patriot anche nel futuro, mentre sviluppa una propria capacità di difesa antimissile.

L’ipotesi di una produzione su licenza era già stata indicata da Zelensky nei mesi scorsi come uno degli obiettivi strategici dell’Ucraina. A luglio il presidente aveva sostenuto che, ottenendo dagli Stati Uniti le relative licenze, Kiev avrebbe potuto produrre Patriot sia per la propria difesa sia, successivamente, per altri partner.

L’incontro tra Trump e Zelensky si è svolto il 22 settembre a New York, a margine dell’81ª sessione dell’Assemblea generale dell’Onu. Secondo la presidenza ucraina, i due leader hanno discusso di possibili passi di de-escalation e di misure che potrebbero creare le condizioni per un nuovo percorso diplomatico. Tra gli argomenti affrontati anche il rafforzamento della difesa aerea ucraina in vista dell’inverno.

La disponibilità dichiarata da Zelensky a incontrare Putin rappresenta quindi un’apertura sul piano diplomatico, ma non equivale, di per sé, alla convocazione di un vertice né alla certezza che un incontro possa effettivamente svolgersi. La questione centrale resta la disponibilità di Mosca a partecipare a un nuovo formato negoziale.

Per ora, dunque, Kiev ribadisce la propria disponibilità al confronto diretto e affida a Washington un possibile ruolo nell’organizzazione di un incontro trilaterale. Parallelamente, l’Ucraina cerca di rafforzare la propria difesa aerea e di ottenere dagli Stati Uniti le autorizzazioni necessarie alla produzione nazionale dei sistemi Patriot.