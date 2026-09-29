Mosca minaccia la Nato: siamo pronti a utilizzare “l’intero arsenale di armi a nostra disposizione” per difendere Kaliningrad

AgenPress. La Russia alza il livello della protesta nei confronti della Nato sulla questione di Kaliningrad, l’exclave russa affacciata sul Mar Baltico e situata tra Polonia e Lituania. Attraverso la propria ambasciata in Belgio, Mosca ha inviato una comunicazione all’Alleanza denunciando quella che definisce una linea «avventurista e irresponsabile».

Al centro della contestazione ci sono alcune esercitazioni militari che, secondo la diplomazia russa, comprenderebbero scenari finalizzati a simulare un possibile isolamento di Kaliningrad. Una situazione che, sostiene Mosca, aumenterebbe «notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto» tra Russia e Paesi della Nato.

Nella dichiarazione russa viene inoltre lanciato un avvertimento particolarmente netto: Mosca afferma di essere pronta a utilizzare «l’intero arsenale di armi a sua disposizione» per difendere quello che considera il proprio territorio.

La protesta russa si inserisce nel più ampio confronto militare e politico tra Mosca e l’Alleanza atlantica. Kaliningrad occupa una posizione strategica nel Baltico e ospita infrastrutture e forze militari russe. Per la Russia, eventuali esercitazioni che prevedano scenari di isolamento dell’exclave rappresenterebbero quindi un elemento di forte pressione militare.

Mosca sostiene che simili attività possano contribuire a un’escalation e accusa l’Alleanza di adottare una linea che potrebbe aumentare il rischio di un confronto diretto.

La Nato respinge le accuse russe e sostiene che le proprie attività militari rientrino nelle normali esigenze di difesa e deterrenza dell’Alleanza. La replica sottolinea inoltre che le minacce provenienti da Mosca non modificheranno il diritto dei Paesi membri a prepararsi alla difesa dei propri territori.

Il confronto resta quindi ancorato a due letture opposte: da una parte la Russia interpreta le esercitazioni della Nato come una possibile preparazione a scenari di isolamento di Kaliningrad; dall’altra l’Alleanza presenta le proprie attività come misure difensive adottate in risposta alle minacce alla sicurezza dei suoi membri.

La particolare collocazione geografica rende Kaliningrad uno dei punti più sensibili dell’area baltica. L’exclave non ha continuità territoriale con il resto della Federazione Russa ed è circondata da Paesi appartenenti alla Nato o strettamente integrati nello spazio euro-atlantico.

Per questo motivo, qualsiasi esercitazione o movimento militare nella regione viene osservato con particolare attenzione da entrambe le parti. Il rischio evocato da Mosca è quello che uno scenario militare sul Baltico possa trasformarsi in un confronto diretto; la Nato, invece, insiste sulla necessità di mantenere capacità di difesa e deterrenza.

La vicenda conferma così la particolare sensibilità del fronte baltico, dove la presenza di forze militari russe e della Nato rende ogni esercitazione e ogni dichiarazione pubblica potenzialmente rilevante sul piano della sicurezza europea.