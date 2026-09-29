Unione Naz. Consumatori su luce Arera: 4° prezzo più alto di sempre, stangata da 236 euro

Unc: luce, prezzo stellare, 4° più alto di sempre

Bolletta da 869 euro per luce, con gas sale a 2.450 euro

Luce: +112,2% rispetto ai tempi pre-crisi del 2020, oltre il doppio

AgenPress. “Un prezzo stellare. Si tratta del 4° prezzo più alto di sempre, inferiore solo a quelli del quarto trimestre 2022, quando si raggiunse il record storico per via della guerra in Ucraina, del primo trimestre 2023 e 2022. Le famiglie ora rischiano una Caporetto, visti i rialzi attesi anche del gas e dei prezzi al consumo. Purtroppo, il nostro appello al Governo di intervenire contro il caro bollette come fece Draghi, azzerando gli oneri di sistema per attutire la bastonata, è rimasto lettera morta e ora le famiglie avranno un autunno caldo sul fronte dei prezzi” afferma Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando quanto stabilito da Arera, dal 1° ottobre 2026, per il quarto trimestre 2026, il prezzo di riferimento della luce per il Servizio di Maggior Tutela sale del 37,3% rispetto al terzo trimestre.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per il nuovo cliente tipo che consuma 2.000 kWh all’anno e ha una potenza impegnata pari a 3 kW, il +37,3% significa spendere 236 euro in più su base annua. La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, nell’ipotesi di prezzi costanti) sale così, per i vulnerabili, a 869 euro, che sommati ai 1581 euro dell’utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, determinano una stangata complessiva pari a 2.450 euro.

Se il prezzo della luce sale oggi del 37,3%, rispetto ai tempi pre-crisi dell’ottobre 2020, in base alla serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, è ora superiore del 112,2%, oltre il doppio, mentre rispetto al quarto trimestre più caro di tutti, quello del 2022, è inferiore del 35,4%. Nel confronto con lo scorso anno è più alto del 51,1%.