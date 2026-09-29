Meloni sente il Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al-Saud.

Il Presidente Meloni ha prima di tutto voluto esprimere la solidarietà italiana all’Arabia Saudita. I due leader hanno quindi discusso la situazione nella regione, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche, ribadendo la centralità della libertà di navigazione attraverso Hormuz e Bab el-Mandeb.

La conversazione ha permesso anche un esame dei rapporti bilaterali e i due leader hanno confermato la volontà di tenere la prima riunione del Consiglio di Partenariato Strategico, in linea con le intese raggiunte durante la visita del Presidente Meloni ad AlUla lo scorso anno.