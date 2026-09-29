Per ricordare Berlusconi, messa e pranzo a Villa Certosa. Giunti Letta, Fascina, Dell’Utri e Galliani

AgenPress. Sono arrivati a bordo di due jet privati all’Aviazione Generale dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda, poco prima delle 12, gli ospiti attesi a Villa Certosa per ricordare Silvio Berlusconi nel giorno in cui l’ex presidente del Consiglio avrebbe compiuto 90 anni.

Tra gli invitati ci sono l’ultima compagna di Berlusconi, Marta Fascina, accompagnata da Gianni Letta, e alcuni esponenti di Forza Italia. A Olbia sono arrivati anche Marcello Dell’Utri e Adriano Galliani, oltre a manager e persone legate all’ex premier e alle imprese della famiglia Berlusconi.

Dallo scalo gallurese gli ospiti hanno raggiunto la storica residenza estiva della famiglia, Villa Certosa, affacciata sul golfo di Marinella, a Porto Rotondo. Qui è in programma una giornata privata organizzata dai figli di Berlusconi.

Il momento centrale sarà il pranzo previsto alle 14.30, preceduto da una messa in ricordo dell’ex premier, scomparso il 12 giugno 2023.

La giornata riunisce così alcune delle persone che hanno avuto un ruolo importante nella lunga esperienza politica, imprenditoriale e sportiva di Berlusconi. Una celebrazione privata, voluta dalla famiglia, nel luogo che per decenni è stato uno dei simboli delle estati dell’ex presidente del Consiglio in Sardegna.