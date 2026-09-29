Emanuela Mari (FDI): “Un ponte tra il Lazio e l’Ucraina per la ricostruzione”

AgenPress. “Far sentire a casa chi sta amministrando la sua comunità sotto le bombe dal 2022, parlando di futuro e ricostruzione. Questo abbiamo fatto oggi in Consiglio regionale, ospitando la delegazione ucraina guidata da Svitlana Bytsko, Presidente della Comunità di Dobrianka”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

“Gli ospiti ucraini sono in Italia nell’ambito di un progetto finanziato dalla Comunità delle Regioni Europee, vinto dal comune di Collevecchio nell’ambito dell’iniziativa Tips4Ua. Grazie all’intuizione del professore Vanni Resta – oggi in veste di consigliere comunale – e del sindaco Federico Vittori, abbiamo creato un ponte tra chi sta affrontando la tragedia della guerra e chi sta superando le ferite del sisma del 2016, dando una prospettiva di speranza e socializzazione. All’incontro era presente anche l’inviato del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo”.

“Ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Aurigemma, per aver testimoniato la vicinanza della nostra istituzione alla comunità ferita e dato un messaggio per la pace, in un momento in cui c’è grande bisogno di raffreddare i conflitti, i cui effetti colpiscono e coinvolgono anche noi italiani ed europei nella vita di tutti i giorni”, conclude Emanuela Mari.