A Sant’Angelo Lodigiano la presentazione del libro di Gianni Lattanzio su Santa Francesca Cabrini

Domenica 4 ottobre, alle ore 16.30, nel Salone dei Cavalieri del Castello Bolognini

AgenPress. – Si terrà domenica 4 ottobre 2026, alle ore 16.30, nel Salone dei Cavalieri del Castello Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano, la presentazione del libro di Gianni Lattanzio Francesca Cabrini: una Santa alla prova dei tempi. Un percorso tra storia, migrazioni, educazione e umanesimo cristiano, pubblicato da La Bussola

L’incontro, inserito nel programma dei Cabrini Days e delle iniziative per l’ottantesimo anniversario della canonizzazione di Santa Francesca Saverio Cabrini, porta il volume nella città natale della Santa degli emigranti. La presentazione sarà l’occasione per rileggere la sua figura non solo come memoria religiosa, ma come presenza capace di interrogare le grandi questioni del presente: migrazioni, cura, educazione, fragilità sociali e cambiamenti tecnologici.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Sant’Angelo Lodigiano, Cristiano Devecchi, e le Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, congregazione fondata da Madre Cabrini nel 1880. Modera l’incontro Lorenzo Rinaldi, direttore de Il Cittadino.

Accanto all’autore interverranno Ernesto Preziosi, dell’Istituto Toniolo; Alessandro Parolari, direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia dell’Università degli Studi di Milano; Pierguido Iezzi, esperto di sicurezza informatica e imprenditore dell’innovazione; e l’artista Meo Carbone, autore delle opere su Madre Cabrini raccolte nell’appendice artistica del libro.

L’incontro proporrà un approccio interdisciplinare, necessario per cogliere la vera portata dell’insegnamento di Madre Cabrini. La sua vicenda non può infatti essere compresa solo sul piano della devozione o della biografia religiosa: chiama in causa la storia dell’emigrazione italiana, la teologia del Sacro Cuore, l’educazione, il valore sociale della cura, il ruolo delle donne, il rapporto fra carità e istituzioni e la costruzione di comunità capaci di accogliere e integrare.

La riflessione si estenderà alle sfide del presente. La storia di Cabrini, che costruì scuole, ospedali, orfanotrofi e luoghi di accoglienza per gli emigrati italiani, offre criteri per interrogarsi sulle migrazioni contemporanee, sulle nuove povertà, sulla fragilità educativa e sulle disuguaglianze di accesso alla salute. Offre inoltre una chiave per affrontare le trasformazioni digitali: l’intelligenza artificiale, le nuove forme di esclusione e i rischi di discriminazione algoritmica richiedono infatti che l’innovazione resti al servizio della persona, della sua libertà e della sua dignità.

Anche l’arte contribuirà a questa rilettura. L’appendice artistica del volume, dedicata alle opere di Meo Carbone su Madre Cabrini, accompagna il testo con immagini che restituiscono volto e memoria alla grande emigrazione italiana. L’arte diventa così uno strumento per non ridurre le persone in movimento a statistiche o categorie, ma per riconoscere in ogni migrante una storia, una famiglia, una ferita e una speranza.

Nel suo intervento, Gianni Lattanzio presenterà il percorso del volume: dalle radici lombarde di Francesca Cabrini alla fondazione delle Missionarie del Sacro Cuore; dall’esperienza degli emigrati italiani nelle Americhe alle opere educative, sanitarie e sociali; fino all’attualità del suo messaggio nel tempo delle migrazioni globali e delle nuove fragilità.

«Essere a Sant’Angelo Lodigiano con questo libro — sottolinea Gianni Lattanzio — significa riportare Madre Cabrini nel luogo da cui la sua storia è partita, ma anche riconoscere che la sua lezione appartiene al presente. Cabrini non si limitò a soccorrere l’emergenza: costruì scuole, ospedali, comunità e percorsi di dignità. La sua vita insegna che il bene, per essere efficace, deve diventare organizzazione, cura, educazione e responsabilità condivisa».

L’incontro offrirà quindi l’opportunità di riscoprire Santa Francesca Cabrini come donna del Sacro Cuore e delle periferie, fondatrice e missionaria, educatrice e costruttrice di opere, capace di tenere insieme contemplazione e azione, radici e futuro, carità e giustizia.