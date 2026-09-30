Inflazione. Unione Naz. Consumatori: prezzi roventi, arrivato autunno caldo

AgenPress. “Prezzi roventi. E’ arrivato, come avevamo ampiamente previsto, un autunno caldo sul fronte dei prezzi e, purtroppo, l’escalation dei listini non è ancora finita. Il mancato intervento del Governo per contenere il caro bollette di famiglie e imprese e il pannicello caldo usato contro il caro carburanti hanno prodotto i loro effetti nefasti, infiammando sempre più la spirale inflazionistica che sta andando sempre più fuori controllo, trasformandosi in una stangata sia per i ceti meno abbienti che per il ceto medio sempre più in difficoltà” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di settembre che sale da 3,3 a 4,2%.
“La batosta è oltre 10 volte il risparmio dovuto al bollo auto, pari a 93,20 euro a beneficiario. In media per una famiglia l’inflazione al 4,2% significa un aumento del costo della vita di 1108 euro su base annua, dei quali 445 euro solo per Abitazione, elettricità e gas, la divisione che per via del caro energia ha subito il rincaro maggiore, +11,1%, +307 per i Trasporti che, per colpa della benzina e del gasolio venduti a peso d’oro, sono volati dell’8,6%. Ancora peggio per una coppia con 2 figli dove la sberla sale a 1516 euro, 480 per abitazione e 504 per i trasporti, mentre per una coppia con 1 figlio la maggior spesa annua è 1414 euro” prosegue Dona
“La più grande preoccupazione è che per ora ci siamo salvati dai rialzi dei beni alimentari lavorati, quelli che subiscono un processo di trasformazione industriale, ma per quanto tempo le industrie potranno pagare bollette salate e costi di trasporto proibitivi prima di traslare sul consumatore finale i loro aumenti?” conclude Dona.
Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di settembre
|DIVISIONI DI SPESA
|Famiglia media
|Coppia
con 2 figli
|Coppia
con 1 figlio
|Inflazione annua di
settembre
|Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|128
|185
|163
|+2,0
|Bevande alcoliche, tabacco e droghe
|13
|16
|18
|+2,5
|Abbigliamento e calzature
|10
|18
|14
|+0,8
|Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
|445
|480
|476
|+11,1
|Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione
|29
|40
|35
|+2,1
|Sanità
|18
|22
|22
|+1,3
|Trasporti
|307
|504
|468
|+8,6
|Informazione e comunicazione
|10
|14
|13
|+1,1
|Ricreazione, sport e cultura
|18
|30
|25
|+1,4
|Servizi di istruzione
|3
|9
|5
|+1,5
|Servizi di ristoranti e servizi di alloggio
|62
|108
|87
|+3,2
|Servizi finanziari e assicurativi
|16
|23
|22
|+1,8
|Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
|50
|65
|66
|+3,1
|TOTALE RINCARO ANNUO
|1108
|1516
|1414
|+4,2
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati