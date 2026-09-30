Inflazione. Unione Naz. Consumatori: prezzi roventi, arrivato autunno caldo

AgenPress. “Prezzi roventi. E’ arrivato, come avevamo ampiamente previsto, un autunno caldo sul fronte dei prezzi e, purtroppo, l’escalation dei listini non è ancora finita. Il mancato intervento del Governo per contenere il caro bollette di famiglie e imprese e il pannicello caldo usato contro il caro carburanti hanno prodotto i loro effetti nefasti, infiammando sempre più la spirale inflazionistica che sta andando sempre più fuori controllo, trasformandosi in una stangata sia per i ceti meno abbienti che per il ceto medio sempre più in difficoltà” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di settembre che sale da 3,3 a 4,2%.

“La batosta è oltre 10 volte il risparmio dovuto al bollo auto, pari a 93,20 euro a beneficiario. In media per una famiglia l’inflazione al 4,2% significa un aumento del costo della vita di 1108 euro su base annua, dei quali 445 euro solo per Abitazione, elettricità e gas, la divisione che per via del caro energia ha subito il rincaro maggiore, +11,1%, +307 per i Trasporti che, per colpa della benzina e del gasolio venduti a peso d’oro, sono volati dell’8,6%. Ancora peggio per una coppia con 2 figli dove la sberla sale a 1516 euro, 480 per abitazione e 504 per i trasporti, mentre per una coppia con 1 figlio la maggior spesa annua è 1414 euro” prosegue Dona

“La più grande preoccupazione è che per ora ci siamo salvati dai rialzi dei beni alimentari lavorati, quelli che subiscono un processo di trasformazione industriale, ma per quanto tempo le industrie potranno pagare bollette salate e costi di trasporto proibitivi prima di traslare sul consumatore finale i loro aumenti?” conclude Dona.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di settembre

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di settembre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 128 185 163 +2,0 Bevande alcoliche, tabacco e droghe 13 16 18 +2,5 Abbigliamento e calzature 10 18 14 +0,8 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 445 480 476 +11,1 Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 29 40 35 +2,1 Sanità 18 22 22 +1,3 Trasporti 307 504 468 +8,6 Informazione e comunicazione 10 14 13 +1,1 Ricreazione, sport e cultura 18 30 25 +1,4 Servizi di istruzione 3 9 5 +1,5 Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 62 108 87 +3,2 Servizi finanziari e assicurativi 16 23 22 +1,8 Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 50 65 66 +3,1 TOTALE RINCARO ANNUO 1108 1516 1414 +4,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati