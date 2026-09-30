Kiev. Due morti e quattro feriti in un attacco con missili e droni russi

AgenPress. Nella notte la Russia ha lanciato un nuovo attacco missilistico e con droni contro Kiev, uccidendo almeno due persone e ferendone altre quattro, secondo quanto riportato dalle autorità.

Poco prima delle 3 del mattino, oltre una dozzina di esplosioni hanno scosso la città. Le esplosioni sono avvenute pochi minuti dopo che l’aeronautica militare ucraina aveva avvertito dell’arrivo di missili balistici diretti verso la città, mentre in tutta l’area si udivano colpi di arma da fuoco della difesa aerea.

Secondo le prime informazioni diffuse il 30 settembre 2026 dal capo dell’amministrazione regionale di Kiev, Tymur Tkachenko, nell’attacco missilistico e con droni a Vyshgorod è morto un bambino. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie: un altro bambino, un uomo e una donna, tutti feriti e soccorsi.

Quindi, per l’attacco a Vyshgorod, il bilancio iniziale è di 1 morto e 3 feriti, non di due morti. Le fonti locali consultate non riportano una donna deceduta.

Va però distinto il bilancio dell’intera area di Kiev: Reuters riferisce di 3 morti e 7 feriti complessivi a Kiev e nella regione, sulla base delle comunicazioni delle autorità ucraine. Nella sola capitale risultano due morti e quattro feriti, mentre nella regione è stata confermata la morte del bambino.

L’entità completa dei danni causati e dei morti al momento non è chiara