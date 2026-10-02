800 Francesco d’Assisi a Castrovillari con Pierfranco Bruni. Lunedì 5 Ottobre 2026

Castrovillari, Festival ricorrente dei Lettori, la XXXIV Rassegna celebra Francesco d’Assisi con Pierfranco Bruni

AgenPress. Lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 18.00 nella Sala Varcasia presso la Chiesa di San Francesco di Paola a Castrovillari sarà presentato il volume Edificare la Gioia Francesco d’Assisi di Pierfranco Bruni, seconda edizione aggiornata con prefazione di Marilena Cavallo, edito da Luigi Pellegrini Editore nella collana Zaffiri.

L’appuntamento si inserisce nel programma del Festival ricorrente dei Lettori Pollino Readers giunto alla XXXIV Rassegna, promosso dalla Città di Castrovillari Città che Legge, dall’Accademia Pollineana di Castrovillari dal 1855 e dall’Associazione Socio Culturale Kontatto Production.

Un libro che torna al cuore del francescanesimo come pedagogia della gioia. Pierfranco Bruni, studioso di letteratura e antropologia del sacro, legge Francesco non come figura devozionale astratta ma come edificatore di una civiltà dell’incontro, dove la gioia diventa architettura spirituale, fondamento etico e linguaggio universale. Una riflessione che intreccia teologia, letteratura e storia della cultura mediterranea nello scenario suggestivo della Chiesa di San Francesco di Paola.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Anna De Gaio Sindaco di Castrovillari, di Giovanna D’Ingianna Assessore alla Cultura Pubblica Istruzione Turismo Pari Opportunità Marketing territoriale del Comune di Castrovillari, di Fra Diego Canino Parroco della Chiesa di San Francesco e di Mimmo Sancineto artista ed editore.

Introduce e coordina Pasquale Pandolfi Vicepresidente dell’Accademia Pollineana.

L’intervento centrale è affidato a S.E. Mons. Francesco Savino Vescovo di Cassano all’Jonio e Vicepresidente della CEI per l’Italia meridionale, voce autorevole del dialogo tra Chiesa cultura e territorio.

Le letture saranno a cura di Mena Ferraro. Sarà presente l’autore.

L’ingresso è libero. Un’occasione per ritrovarsi nella dimensione più autentica del libro come comunità di lettori e nella testimonianza di Francesco d’Assisi come maestro di gioia ancora attuale per il nostro tempo