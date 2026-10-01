Unione per l’Italia: “Un Paese unito nella eguaglianza delle opportunità: gli ‘Stati Uniti d’Italia’

Un Paese moderno non lascia indietro nessuno. Perché quando i cittadini sono costretti ad abbandonare la propria terra per avere diritti fondamentali, non perde solo una Regione: perde l’Italia intera

AgenPress. C’è un’Italia che corre veloce e un’altra che resta indietro. Un’Italia dove la sanità funziona in modo eccellente e un’altra dove i cittadini sono costretti a percorrere centinaia di chilometri per curarsi. Un’Italia che offre università di prestigio internazionale e territori dove i giovani sono costretti ad andare via per costruirsi un futuro. È da questa frattura che nasce l’idea degli “Stati Uniti d’Italia”: non una divisione del Paese, ma il contrario, una nuova forma di unità fondata sull’equità delle opportunità.

L’obiettivo dovrebbe essere semplice e rivoluzionario allo stesso tempo: ogni eccellenza presente in una Regione deve diventare patrimonio nazionale. Se esiste una sanità efficiente in Emilia-Romagna o in Lombardia, quella qualità deve essere garantita anche in Calabria, Sicilia o Molise. Se il Veneto eccelle nella formazione tecnica o la Toscana nella valorizzazione culturale, quei modelli devono essere replicati e sostenuti ovunque.

Oggi, invece, milioni di italiani vivono una migrazione silenziosa. Famiglie che lasciano il Sud per cercare cure migliori al Nord. Giovani costretti a trasferirsi per studiare o lavorare. Interi territori che si svuotano lentamente, perdendo energie, competenze e speranze. Non si tratta soltanto di una questione economica: è una ferita sociale che mina l’idea stessa di nazione.

Gli “Stati Uniti d’Italia” dovrebbero rappresentare un modello nel quale le autonomie regionali non creano disuguaglianze, ma diventano strumenti di cooperazione. Le Regioni più avanzate non dovrebbero essere viste come isole privilegiate, bensì come laboratori da cui partire per costruire standard nazionali condivisi.

La sanità è l’esempio più evidente. Il diritto alla cura non può dipendere dal codice postale. Un cittadino di Napoli deve avere le stesse possibilità di cura di un cittadino di Milano. Servono investimenti, infrastrutture, personale qualificato e una strategia nazionale capace di colmare i divari storici.

Lo stesso vale per l’università e la ricerca. Troppo spesso gli studenti del Mezzogiorno sono costretti a trasferirsi altrove per trovare strutture adeguate o opportunità professionali. Creare poli universitari d’eccellenza in tutte le Regioni significherebbe trattenere talenti, rilanciare le economie locali e frenare la fuga dei cervelli.

Anche la cultura deve diventare una rete nazionale condivisa. L’Italia possiede un patrimonio unico al mondo, ma troppe aree restano escluse dai grandi circuiti culturali e turistici. Investire in teatri, musei, biblioteche, festival e innovazione culturale significa creare identità, lavoro e coesione sociale.

Infine c’è il tema dell’occupazione. Non è accettabile che nascere in una Regione possa determinare in modo così netto le prospettive di vita di una persona. Gli investimenti pubblici e privati devono essere distribuiti con una visione strategica che permetta a ogni territorio di sviluppare le proprie vocazioni economiche.

Gli “Stati Uniti d’Italia” non dovrebbero essere una somma di territori in competizione, ma una federazione morale di eccellenze condivise. Un Paese moderno non lascia indietro nessuno. Perché quando i cittadini sono costretti ad abbandonare la propria terra per avere diritti fondamentali, non perde solo una Regione: perde l’Italia intera.

Aurelio Coppeto – portavoce di Unione per l’Italia