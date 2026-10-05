Unione Naz. Consumatori: grave che in Gazzetta non ci sia decreto su accise

AgenPress. “E’ molto grave che nella Gazzetta Ufficiale di oggi, appena pubblicata, non via il decreto interministeriale per la proroga dello sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Già oggi lo sconto è stato impercettibile, pari ad appena 2 millesimi, 10 cent per un pieno di 50 litri, segno che l’effetto price cap è terminato. Il Governo, quindi, non deve e non può lavarsene le mani come Ponzio Pilato” conclude Dona.