TARIFFE PIÙ CHE RADDOPPIATE IN DUE ANNI: BASTA SCIACALLAGGIO COMMERCIALE

AgenPress. Consumerismo No Profit accoglie con favore gli emendamenti presentati nell’ambito del DDL Concorrenza volti a vietare le cosiddette offerte civetta o “operator attack” nel settore della telefonia: tariffe commerciali differenziate esclusivamente in base all’operatore di provenienza del cliente, praticate soprattutto dai grandi gruppi storici anche attraverso i rispettivi second brand (Kena, Very Mobile, ho. Mobile).

Dietro offerte d’ingresso apparentemente irripetibili si nasconde infatti una precisa strategia commerciale fatta di rimodulazioni unilaterali che portano l’utente a pagare fino al 120% in più rispetto al contratto di partenza. A dimostrarlo è un test condotto da Consumerismo No Profit su una scheda Sim attivata con uno degli operatori che adottano abitualmente questa formula: nel giro di due anni, il canone mensile è lievitato dai 7 euro iniziali fino a 16 euro (+128%), a causa di continui rincari applicati in maniera surrettizia già a poche settimane dall’attivazione attraverso artifizi e modifiche contrattuali a ripetizione.

“I cittadini sono stanchi ed esasperati da vere e proprie campagne di sciacallaggio commerciale, in cui si prospettano condizioni ultra-vantaggiose al momento della sottoscrizione per poi stravolgerle sistematicamente subito dopo – dichiara Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit – Il caso che abbiamo testato direttamente è emblematico: entrare a 7 euro per ritrovarsi a pagare 16 euro in appena ventiquattro mesi non è libero mercato, è una trappola tariffaria”.

“Sosteniamo con convinzione l’iter di questi emendamenti al DDL Concorrenza – conclude Gabriele – Vietare le discriminazioni basate sull’operatore di provenienza significa restituire dignità, trasparenza e lealtà a un settore strategico per le famiglie e le imprese italiane, ponendo un argine concreto alle rimodulazioni selvagge”.